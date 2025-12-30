Penultima zi a anului 2025 aduce o schimbare radicală a aspectului vremii. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de vânt puternic și ninsori pentru cea mai mare parte a țării. Instabilitatea atmosferică și scăderea bruscă a temperaturilor marchează un final de an autentic, cu fenomene de iarnă severă în special în zonele montane și în nordul teritoriului.

Viscol puternic și ninsori la munte

În zonele montane, se manifestă cu violență, fiind sub incidența codurilor de vreme rea, potrivit . În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele de vânt ating viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, vântul suflă cu peste 90-120 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea spre zero. Ninsorile sunt prezente în special în Carpații Orientali și în Munții Apuseni, unde stratul de zăpadă continuă să crească.

Precipitații și vânt în nord și vest

Regiunile Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei se confruntă cu ninsori slabe, dar persistente, în timp ce în Banat și Crișana precipitațiile sunt mixte. Această combinație de lapoviță și ninsoare favorizează depunerile de polei, transformând drumurile în patinoare. Vântul suflă cu putere în nordul Moldovei, unde rafalele de 50-60 km/h au provocat deja blocaje pe arterele principale, precum E85, din cauza viscolului.

Vânt intens în sudul țării

Nici sudul României nu este ocolit de vântul tăios. În vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei, meteorologii anunță intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h. Deși cerul rămâne variabil în aceste zone, iar ninsorile apar doar cu totul izolat, curentul rece și rafalele puternice accentuează semnificativ senzația de frig, făcând temperaturile resimțite mult mai mici decât cele din termometre.

Vremea în Capitală și în restul țării

Bucureștiul scapă de avertizările de vreme severă, însă atmosfera rămâne una rece. Cerul este variabil, cu înnorări ce se vor accentua spre seară, iar vântul suflă moderat, cu viteze de 30-35 km/h. Maxima termică se situează în jurul valorii de 5 grade Celsius, urmând ca pe parcursul nopții temperatura să coboare spre pragul de -7până la -4 grade Celsius, menținând un regim termic tipic de final de decembrie.

La nivel național, valorile maxime ale zilei se încadrează în general între -4 și 5 grade Celsius, reflectând o răcire accentuată față de săptămânile trecute. În cursul nopții, gerul se instalează în majoritatea regiunilor, cu minime cuprinse între -12 și -4 grade Celsius. Pe arii restrânse, în zonele joase unde vântul nu are intensitate, se poate semnala ceață, care va favoriza depunerile de chiciură.





