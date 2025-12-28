B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Vremea, 28 decembrie: vânt puternic, ninsori și viscol în mai multe regiuni

Vremea, 28 decembrie: vânt puternic, ninsori și viscol în mai multe regiuni

28 dec. 2025, 09:01
Vremea, 28 decembrie: vânt puternic, ninsori și viscol în mai multe regiuni
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Vânt puternic și ninsori în multe zone
  2. Dobrogea și Bărăgan: ninsori și polei
  3. Moldova și Muntenia: ninsoare și viscol
  4. Transilvania și Maramureș: strat de zăpadă și frig
  5. Vestul și sudul țării: mai mult soare, dar vânt intens
  6. București: mai cald, dar cu vânt
  7. La munte: viscol și rafale extreme

Duminica, 28 decembrie, aduce o vreme neplăcută în cea mai mare parte a țării. Vântul va sufla cu putere în majoritatea regiunilor, iar ninsorile vor cuprinde zonele montane, Maramureșul, Transilvania și Moldova. În Dobrogea sunt așteptate ninsori și lapoviță, cu risc de polei, în timp ce pe crestele montane viscolul va atinge intensități extreme.

Vânt puternic și ninsori în multe zone

Potrivit prognozei, rafalele de vânt vor depăși 130 km/h pe crestele montane, unde viscolul va reduce drastic vizibilitatea. Temperaturile rămân scăzute: în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra până la minus 2 grade, iar în Muntenia maximele nu vor trece de 7 grade.

Dobrogea și Bărăgan: ninsori și polei

În Dobrogea și Bărăgan, cerul se va înnora treptat. Sunt așteptate ninsori și lapoviță, iar condițiile de polei pot crea probleme în trafic. Vântul va sufla cu intensitate, accentuând senzația de frig. Temperaturile vor urca ușor, până la 6 grade la Călărași.

Moldova și Muntenia: ninsoare și viscol

În Moldova sudică și nordul Munteniei, vremea rămâne închisă, cu ninsori și strat de zăpadă. În Carpații de Curbură, vântul va viscoli ninsoarea cu rafale de până la 130 km/h. Maximele vor ajunge la aproximativ 4 grade. În nordul Moldovei și în Bucovina va continua să ningă, iar la munte rafalele vor atinge 90–100 km/h.

Transilvania și Maramureș: strat de zăpadă și frig

În nordul Transilvaniei și în Maramureș domină atmosfera mohorâtă. Ninsorile vor fi prezente, iar vântul va sufla cu 50–70 km/h. Temperaturile maxime nu vor depăși 3 grade la Satu Mare. În restul Transilvaniei, se va depune un strat de zăpadă de până la 6 cm.

Vestul și sudul țării: mai mult soare, dar vânt intens

În vestul țării vor fi perioade cu soare, iar ninsorile se vor limita la zonele montane. Temperaturile ajung la 4 grade în orașe precum Arad, Timișoara și Oradea. În Oltenia și în sud, vremea va fi mai însorită, cu maxime de până la 7 grade, însă vântul va sufla puternic.

București: mai cald, dar cu vânt

În Capitală, duminică se încălzește ușor. După-amiaza sunt așteptate 7 grade, cu cer variabil și vânt în intensificare. Seara, rafalele pot ajunge la 50–60 km/h, iar minima nocturnă va coborî la minus 1 grad.

La munte: viscol și rafale extreme

La munte, vremea se înrăutățește. Vântul va atinge și depăși 130 km/h în masivele sudice, iar ninsorile vor fi mai consistente în Carpații Meridionali și în nordul Orientalilor, unde se poate depune un strat de zăpadă de până la 10 cm.

