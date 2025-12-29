Meteorologii au emis luni dimineață o avertizare nowcasting Cod roșu de viscol în județul Alba, valabilă pentru zona de munte situată la peste 1.800 de metri altitudine, potrivit ANM. Vântul bate extrem de puternic, cu rafale care depășesc 120 km/h, viscolind și troienind zăpada deja depusă. În aceste condiții, vizibilitatea scade dramatic, ajungând aproape de 0. Avertizarea este valabilă până la ora 10:00.

De ce a fost emis Cod roșu de viscol în Alba

Specialiștii atrag atenția că intensificările de vânt din zona de munte creează condiții extrem de periculoase. Rafalele puternice nu doar că amplifică stratul de zăpadă, dar îl și ridică în aer, făcând deplasarea imposibilă și extrem de riscantă. Autoritățile recomandă evitarea zonelor afectate și amână deplasările montane.

Ce alte județe se află sub avertizare meteo

În paralel, până la aceeași oră, potrivit , zone din județele Alba, Covasna, Brașov, Sibiu, Gorj și Vâlcea se află sub Cod portocaliu de viscol. În aceste regiuni, vântul suflă cu 90 – 110 km/h, determinând viscol puternic și reducerea vizibilității sub 50 de metri. Sunt vizate numeroase localități montane, unde autoritățile îi avertizează pe șoferi și turiști să fie extrem de precauți.

Ce zone sunt cele mai afectate de viscol

În județul Alba sunt vizate numeroase localități precum , Zlatna, Câmpeni, Abrud, Ighiu, Săsciori, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șugag, Roșia Montană, Lupșa, Pianu, Meteș, Stremț, Șibot, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Gârbova, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor, Ceru-Băcăinți.

În Covasna sunt afectate zone precum Întorsura Buzăului, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Ghelința, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Barcani, Ojdula, Vâlcele, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Hăghig, Micfalău, Bixad, Poian, Aita Mare, Mereni, Malnaș, Moacșa, Estelnic, Comandău.

În județul Brașov sunt vizate localitățile Brașov, Predeal, Tărlungeni, Bran, Moieciu, Hoghiz, Vulcan, Poiana Mărului, Vama Buzăului, Racoș, Șinca Nouă, Holbav, Fundata, Augustin.

În Sibiu sunt vizate Săliște, Rășinari, Jina, Poiana Sibiului, Boița, Tilișca, Râu Sadului.

În Gorj zona montană din Padeș, iar în Vâlcea localități precum Călimănești, Brezoi, Perișani, Câineni, Băile Olănești, Boișoara, Voineasa, Malaia, Racovița, Titești.

În toate aceste zone, autoritățile îi îndeamnă pe oameni să evite deplasările inutile și să urmărească actualizările meteo.