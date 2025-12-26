Vineri, 26 decembrie, aduce mai mult în prima parte a zilei, în special în sud și sud-est, însă spre seară norii se adună treptat în aproape toată țara. Sunt așteptate ninsori slabe la munte, în Moldova și în Transilvania, iar în Muntenia și Dobrogea pot apărea, izolat, precipitații mixte și condiții de polei. Temperaturile cresc ușor față de zilele precedente.

Temperaturi ușor mai ridicate la nivel național

La amiază, maximele se vor situa între -2 grade în sudul Olteniei și al Munteniei și 4–5 grade în Transilvania. Chiar dacă se încălzește ușor, diminețile rămân reci, iar în unele zone persistă senzația de frig din cauza vântului.

Dobrogea și Bărăgan

În Dobrogea și Bărăgan, vremea va fi în general bună. Soarele apare în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara se înmulțesc norii. Izolat, nu este exclus să apară lapoviță. Temperaturile maxime ajung până la 3 grade, inclusiv la Constanța.

Moldova și Muntenia

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, dimineața aduce cer senin, dar norii se adună treptat pe parcursul zilei și pot apărea câțiva fulgi de zăpadă. Vântul se intensifică, cu rafale de 50–70 km/h, accentuând senzația de frig. Maximele ajung la aproximativ 3 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, temperaturile cresc ușor față de joi, atingând 3 grade la Piatra Neamț, însă dimineața este foarte rece. Se înnorează și va ninge local, iar vântul va sufla cu putere.

Transilvania și Maramureș

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, ziua începe cu perioade însorite, dar vor urma înnorări și fulguieli izolate. În restul Transilvaniei, dimineața este ger în depresiuni, iar pe parcursul zilei sunt posibile ninsori slabe, mai ales la munte. Maximele ajung la 4–5 grade, inclusiv la Alba Iulia. La altitudini mari, vântul va avea rafale de peste 80–100 km/h.

Vestul și sud-vestul țării

În vestul țării, dimineața se semnalează ceață densă pe alocuri, dar ulterior apare soarele. Temperaturile scad față de ziua precedentă și nu vor depăși 3 grade. În sud-vest, vremea rămâne schimbătoare, cu alternanțe de nori și soare, iar maximele variază între -2 și 3 grade.

Vremea la București

În Capitală, vremea se îmbunătățește pe parcursul zilei. Soarele apare, iar temperaturile cresc până la 3 grade. Spre seară, cerul se înnorează treptat, iar la noapte sunt condiții de ceață. Temperatura minimă va coborî până la -3 grade.

Vremea la munte

La munte, vremea rămâne rece, local geroasă în depresiuni. Sunt așteptate ninsori slabe în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, iar vântul va sufla tare în masivele sudice, cu rafale ce pot depăși 80–100 km/h.