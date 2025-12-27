B1 Inregistrari!
Cod galben de vânt în 23 de județe: rafale de până la 120 km/h și viscol în zonele montane

Cod galben de vânt în 23 de județe: rafale de până la 120 km/h și viscol în zonele montane

27 dec. 2025, 09:45
Cod galben de vânt în 23 de județe: rafale de până la 120 km/h și viscol în zonele montane
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Vânt puternic în Moldova, Oltenia și pe litoral
  2. Lista județelor vizate până la ora 16:00
  3. Restrângerea ariei afectate în a doua parte a zilei
  4. Atenționarea, valabilă până duminică dimineața

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă sâmbătă pentru 23 de județe din țară. Meteorologii avertizează că rafalele vor atinge viteze de până la 70 km/h în zonele joase, iar în regiunile montane înalte pot ajunge chiar și la 120 km/h, viscolind zăpada depusă.

Vânt puternic în Moldova, Oltenia și pe litoral

Potrivit ANM, temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei și pe litoral, cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. Condițiile meteo vor fi deosebit de dificile în zonele montane, unde rafalele vor fi mult mai puternice.

În Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu viteze de 70…80 km/h, iar în zona înaltă rafalele vor ajunge la 90…120 km/h, determinând viscolirea zăpezii deja depuse și reducerea semnificativă a vizibilității.

Lista județelor vizate până la ora 16:00

Până sâmbătă la ora 16:00, Codul galben este valabil integral în județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Vrancea și Mehedinți. Atenționarea vizează parțial și județele Constanța, Tulcea, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Alba, Sibiu, Vâlcea, Brașov, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Covasna, Buzău, Bacău, Neamț și Suceava.

Restrângerea ariei afectate în a doua parte a zilei

Meteorologii anunță că, în cursul după-amiezii de sâmbătă, aria Codului galben se va restrânge. Atenționarea va rămâne în vigoare integral în județele Mehedinți, Suceava și Botoșani, iar parțial în Harghita, Neamț, Bacău, Covasna, Vrancea, Buzău, Prahova, Brașov, Dâmbovița, Argeș, Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Gorj și Caraș-Severin.

Atenționarea, valabilă până duminică dimineața

Până duminică, la ora 02:00, vântul va continua să aibă intensificări în nordul Moldovei și în vestul Olteniei, cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali, rafalele vor fi mai puternice, în special în zona înaltă, unde pot atinge 90…110 km/h, viscolind zăpada și menținând condiții meteo severe.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele montane, să asigure obiectele care pot fi luate de vânt și să urmărească informările oficiale emise de Administrația Națională de Meteorologie.

