Vreme severă în România: ninsori, viscol și vânt puternic. Cod galben și Cod portocaliu în mai multe regiuni

Vreme severă în România: ninsori, viscol și vânt puternic. Cod galben și Cod portocaliu în mai multe regiuni

27 dec. 2025, 12:42
Vreme severă în România: ninsori, viscol și vânt puternic. Cod galben și Cod portocaliu în mai multe regiuni
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Vânt puternic și viscol în zonele montane
  2. Ninsori și strat de zăpadă în mai multe regiuni
  3. Cod galben de vânt și ninsoare
  4. Cod portocaliu: rafale de peste 130 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă mai multe avertizări de vreme severă, valabile în intervalul 27 decembrie, ora 10:30-29 decembrie, ora 21:00. Meteorologii anunță intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, ghețuș și polei, fenomene care vor afecta zona montană, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei.

Vânt puternic și viscol în zonele montane

Potrivit ANM, vântul va avea intensificări în nordul Moldovei și în vestul Olteniei, cu viteze de 50-70 km/h. Cele mai severe condiții se vor înregistra în Carpații Meridionali și Orientali, unde rafalele vor fi mult mai puternice în zona înaltă, scrie Agerpres.

La altitudini mari, vântul va atinge viteze de 90-110 km/h, viscolind zăpada depusă și reducând considerabil vizibilitatea. În cursul zilei de sâmbătă, intensificări ale vântului vor fi resimțite și în regiunile estice, sud-estice și sud-vestice, iar până luni seara fenomenul se va extinde în cea mai mare parte a țării, cu rafale de 40-60 km/h.

Ninsori și strat de zăpadă în mai multe regiuni

În zona montană, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Din noaptea de sâmbătă spre duminică și până luni dimineața, ninsorile vor fi pe arii extinse.

Local, se va depune strat de zăpadă de 5-10 cm, iar în Carpații Meridionali și Orientali, izolat, de 15-20 cm. Pe arii restrânse există risc de formare a ghețușului sau poleiului, ceea ce va îngreuna traficul rutier.

Cod galben de vânt și ninsoare

Meteorologii au emis un Cod galben valabil sâmbătă, între orele 10:30 și 23:00. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m vor ajunge la 90-110 km/h.

Un alt Cod galben este în vigoare în intervalul 27 decembrie, ora 23:00 – 29 decembrie, ora 10:00. În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 de metri. Vântul va avea viteze de 50-70 km/h, iar stratul de zăpadă va ajunge la 3-8 cm, respectiv 10-20 cm în zonele montane înalte.

Cod portocaliu: rafale de peste 130 km/h

ANM a emis și un Cod portocaliu valabil în intervalul 28 decembrie, ora 02:00 – 29 decembrie, ora 10:00. În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 m, vântul va sufla extrem de tare, cu rafale de 110-130 km/h. Va ninge viscolit, vizibilitatea va scădea sub 50 de metri, iar zăpada va fi troienită.

Duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, vântul va sufla cu putere în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, cu rafale de 70-90 km/h.

Autoritățile recomandă prudență maximă, evitarea deplasărilor în zonele montane și informarea constantă din surse oficiale.

