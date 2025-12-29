Vremea de luni, 29 decembrie, pare să-și dorească să-i bucure pe românii din majoritatea țării. Soarele își va face apariția în mai multe regiuni, deși vor fi și zone cu înnorări și puțină zăpadă. Vântul își va face simțită prezență în cea mai mare parte a zonelor. Maximele se încadrează între valori de la -4 și 7 grade Celsius.

Vremea 29 decembrie, în sudul țării

Cerul va fi acoperit cu nori în prima parte a zilei, în Dobrogea și Bărăgan. Cu cât înaintăm spre prânz, norii se risipesc și își face apariția soarele. Vântul va sufla cu putere, mai ales în Dobrogea, iar valorile termice sunt similare cu cele din ziua precedentă: 5-6 grade.

Pe de altă parte, în Oltenia, soarele face spectacol pe cer. Și în această regiune, vântul își face simțită prezența, iar rafalele vor înregistra viteze de 50-70 km/h, potrivit informărilor . Temperaturile nu vor depăși 5 grade.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

În partea de sud a Moldovei și în Muntenia, ziua debutează cu câțiva nori care se risipesc odată cu trecerea orelor. Vântul este mai puternic în Moldova. Valorile termice maxime ajung la 4-5 grade Celsius, urmând ca în cursul nopții să coboare până la -5 grade Celsius.

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea va fi preponderent mohorâtă, urmând să cadă și câțiva fulgi de zăpadă, mai ales în zonele de munte. Soarele este doar o prezență trecătoare astăzi, lucru pe care nu îl putem spune și despre vânt. Maximele nu depășesc 4 grade.

Vremea în vestul și centrul țării

Înnorat va fi și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Cu toate astea, românii din aceste regiuni sunt feriți de vânt, iar fulgii de zăpadă vor începe să cadă, timid, abia după lăsarea nopții. Temperaturile sunt mai mici față de ziua precedentă, atingând maxim 2 grade.

Vremea va fi mai rece și în ținurile vestice. Dacă duminică, termometrele indicau și 5 grade, astăzi, valorile termice nu vor depăși 3 grade. Nu vor apărea precipitații, iar soarele va fi prezent pe cer.

Vremea 29 decembrie, în București

vor avea parte de o zi însorită. Vântul va avea unele intensificări pe parcursul zilei, dar vor scădea în putere odată cu trecerea orelor. La amiază, termometrele vor indica în jur de 6 grade.