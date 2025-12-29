B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea astăzi, 29 decembrie. Soarele își face simțită prezență în cea mai mare parte a țării

Vremea astăzi, 29 decembrie. Soarele își face simțită prezență în cea mai mare parte a țării

B1.ro
29 dec. 2025, 08:48
Vremea astăzi, 29 decembrie. Soarele își face simțită prezență în cea mai mare parte a țării
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Vremea 29 decembrie, în sudul țării 
  2. Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina
  3. Vremea în vestul și centrul țării
  4. Vremea 29 decembrie, în București 

Vremea de luni, 29 decembrie, pare să-și dorească să-i bucure pe românii din majoritatea țării. Soarele își va face apariția în mai multe regiuni, deși vor fi și zone cu înnorări și puțină zăpadă. Vântul își va face simțită prezență în cea mai mare parte a zonelor. Maximele se încadrează între valori de la -4 și 7 grade Celsius.

Vremea 29 decembrie, în sudul țării 

Cerul va fi acoperit cu nori în prima parte a zilei, în Dobrogea și Bărăgan. Cu cât înaintăm spre prânz, norii se risipesc și își face apariția soarele. Vântul va sufla cu putere, mai ales în Dobrogea, iar valorile termice sunt similare cu cele din ziua precedentă: 5-6 grade.

Pe de altă parte, în Oltenia, soarele face spectacol pe cer. Și în această regiune, vântul își face simțită prezența, iar rafalele vor înregistra viteze de 50-70 km/h, potrivit informărilor ANM. Temperaturile nu vor depăși 5 grade.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

În partea de sud a Moldovei și în Muntenia, ziua debutează cu câțiva nori care se risipesc odată cu trecerea orelor. Vântul este mai puternic în Moldova. Valorile termice maxime ajung la 4-5 grade Celsius, urmând ca în cursul nopții să coboare până la -5 grade Celsius.

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea va fi preponderent mohorâtă, urmând să cadă și câțiva fulgi de zăpadă, mai ales în zonele de munte. Soarele este doar o prezență trecătoare astăzi, lucru pe care nu îl putem spune și despre vânt. Maximele nu depășesc 4 grade.

Vremea în vestul și centrul țării

Înnorat va fi și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Cu toate astea, românii din aceste regiuni sunt feriți de vânt, iar fulgii de zăpadă vor începe să cadă, timid, abia după lăsarea nopții. Temperaturile sunt mai mici față de ziua precedentă, atingând maxim 2 grade.

Vremea va fi mai rece și în ținurile vestice. Dacă duminică, termometrele indicau și 5 grade, astăzi, valorile termice nu vor depăși 3 grade. Nu vor apărea precipitații, iar soarele va fi prezent pe cer.

Vremea 29 decembrie, în București 

Bucureștenii vor avea parte de o zi însorită. Vântul va avea unele intensificări pe parcursul zilei, dar vor scădea în putere odată cu trecerea orelor. La amiază, termometrele vor indica în jur de 6 grade.

Tags:
Citește și...
Cod roșu de viscol în România: Rafale de peste 120 km/h și vizibilitate aproape zero. Ce zone sunt afectate
Meteo
Cod roșu de viscol în România: Rafale de peste 120 km/h și vizibilitate aproape zero. Ce zone sunt afectate
Vremea, 28 decembrie: vânt puternic, ninsori și viscol în mai multe regiuni
Meteo
Vremea, 28 decembrie: vânt puternic, ninsori și viscol în mai multe regiuni
Vreme severă în România: ninsori, viscol și vânt puternic. Cod galben și Cod portocaliu în mai multe regiuni
Meteo
Vreme severă în România: ninsori, viscol și vânt puternic. Cod galben și Cod portocaliu în mai multe regiuni
Cod galben de vânt în 23 de județe: rafale de până la 120 km/h și viscol în zonele montane
Meteo
Cod galben de vânt în 23 de județe: rafale de până la 120 km/h și viscol în zonele montane
Vremea, 26 decembrie: soare în prima parte a zilei, apoi înnorări și ninsori slabe. Unde apar precipitații mixte și polei
Meteo
Vremea, 26 decembrie: soare în prima parte a zilei, apoi înnorări și ninsori slabe. Unde apar precipitații mixte și polei
Cum va fi vremea de Crăciun. Alerte meteo și ninsori în mai multe zone din țară
Meteo
Cum va fi vremea de Crăciun. Alerte meteo și ninsori în mai multe zone din țară
Moș Crăciun aduce zăpadă în București. Meteorologii anunță ninsori pentru Noaptea de Ajun
Meteo
Moș Crăciun aduce zăpadă în București. Meteorologii anunță ninsori pentru Noaptea de Ajun
Prognoza meteo, 23 decembrie. Cod galben de ceață și depuneri de ghețuș în șapte județe
Meteo
Prognoza meteo, 23 decembrie. Cod galben de ceață și depuneri de ghețuș în șapte județe
Vremea în România, 23 decembrie. Avertizări Cod galben de ceață în șapte județe
Meteo
Vremea în România, 23 decembrie. Avertizări Cod galben de ceață în șapte județe
Vremea în România, 22 decembrie 2025: temperaturi blânde și cer variabil în majoritatea regiunilor
Meteo
Vremea în România, 22 decembrie 2025: temperaturi blânde și cer variabil în majoritatea regiunilor
Ultima oră
11:12 - Tragedie în Mexic! 13 oameni au murit și alți aproape 100 au fost răniți, după ce un tren a deraiat
10:33 - Alertă! Județele din România care au rămas fără curent electric. Municipiul Câmpina, din nou fără apă potabilă
10:12 - Ce schimbări radicale aduce anul 2026 pe toate planurile. Profețiile lui Carmen Harra: „Vor fi multe descoperiri”
10:08 - Hotelurile pentru animale, salvarea stăpânilor în perioada vacanței de iarnă. Cât costă o zi de cazare
09:38 - Ministrul Economiei face o profeție sumbră: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți!”. Ce ne așteaptă în 2026
09:30 - Experimentul unor vloggeri a scos la iveală cât de scump este traiul în România, comparativ cu alte state europene: „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
09:14 - Gigi, influencerul AI care a cucerit TikTok-ul. Studenta care l-a creat a făcut o avere. Câți bani a încasat în doar 4 zile
08:42 - Cod roșu de viscol în România: Rafale de peste 120 km/h și vizibilitate aproape zero. Ce zone sunt afectate
08:24 - UPDATE: Ședința CCR privind pensiile magistraților, amânată pentru 16 ianuarie. S-au prezentat doar 5 dintre cei 9 judecători. Ce a declarat președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu (VIDEO)
08:14 - Specialiștii dezvăluie ce informații nu ar trebui niciodată partajate cu ChatGPT