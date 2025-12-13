Prognoza meteo 13 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi

Sâmbăta de 13 decembrie 2025 se desfășoară sub semnul unei vremi tipice de iarnă în România, dominată de un cer acoperit și temperaturi scăzute, dar cu fluctuații notabile de la o regiune la alta. Fenomenele specifice sezonului rece, precum ceața și precipitațiile slabe, afectează mai multe zone, impunând prudență, conform informațiilor actualizate de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

De la ger montan la valori pozitive în est

Pe parcursul dimineții de 13 decembrie, diferențele de temperatură la nivel național sunt semnificative. În timp ce la altitudini mari se înregistrează ger autentic, cu valori ce coboară la -7.4°C la Bâlea Lac și -5.6°C în Călimani, în estul și nord-estul țării aerul este neașteptat de cald pentru mijlocul lunii decembrie. Orașe precum Adjud și Bacău raportează maxime de circa 7.2°C, o anomalie pozitivă față de norma climatică. În restul teritoriului, inclusiv în București, temperaturile se mențin în jurul valorilor de îngheț, între 1°C și 4°C.

Vremea, deși blândă termic, ne îndeamnă la prudență din cauza vizibilității scăzute.

Vizibilitate redusă din cauza ceții

Unul dintre fenomenele meteorologice care afectează considerabil deplasările rutiere este ceața, prezentă în multe zone, în special în sudul și vestul țării. Vizibilitatea este redusă sub incidența „aerului cetos” sau a ceții propriu-zise în Capitală (București Afumați), Alexandria, Arad și Baia Mare. Pe lângă ceață, în regiuni precum Brăila și Bacău s-au semnalat burniță sau ploaie slabă, menținând un nivel ridicat al umidității, raportează .

Strat consistent de zăpadă la înălțime

În zonele montane, iarna și-a intrat pe deplin în drepturi, fiind raportate straturi consistente de zăpadă. La stația Boița, stratul de zăpadă măsoară impresionant, 104 cm, iar la Bâlea Lac și Călimani grosimea zăpezii ajunge la peste 30 cm. Vântul va sufla în general slab și moderat, contribuind la o atmosferă liniștită, dar fără a reuși să disperseze rapid ceața. Deși în majoritatea zonelor vântul este slab, la altitudini extreme, cum ar fi în Călimani, se resimt rafale puternice, de până la 14.0 m/s, amplificând senzația de .