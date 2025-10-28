Ziua de marți, 28 octombrie 2025, aduce un tablou meteorologic variat în , dominat de o masă de aer rece, cu temperaturi sub media multianuală pentru această perioadă. Cerul va fi în general noros, iar probabilitatea de precipitații (ploi sau lapoviță la altitudini mari) se menține ridicată în jumătatea de vest și centru a țării. Iată cum se prezintă vremea detaliată în principalele regiuni istorice ale României!

Transilvania și Maramureș

Aceste regiuni se vor confrunta cu cele mai scăzute temperaturi din țară, tipice pentru o toamnă târzie, conform .

Temperaturi:

Maxime: 9°C -14°C (valori mai scăzute în depresiuni).

Minime: 0°C -5°C. Nopțile vor fi foarte reci, cu șanse de brumă în depresiunile din estul Transilvaniei (ex. Miercurea Ciuc, Întorsura Buzăului).

Fenomene: Cerul va fi predominant noros și se așteaptă ploi mai frecvente și pe arii extinse în ambele regiuni. Vântul va sufla moderat.

Banat și Crișana (Vestul Țării)

Vestul rămâne sub influența unui front atmosferic care aduce răcire și umiditate.

Temperaturi:

Maxime: 12°C -16°C. Răcirea este deja instalată, iar maximele sunt sub normalul ultimelor zile.

Minime: 4°C -6°C.

Fenomene: Ploile își vor face simțită prezența pe tot parcursul zilei, mai ales în Crișana și în nordul Banatului. Probabilitatea de precipitații este ridicată. Vântul va sufla cu intensitate moderată

Oltenia și Muntenia (Sudul Țării)

Sudul României se menține relativ mai stabil termic, dar nu scapă de răcoarea generală.

Temperaturi:

Maxime: 14°C -17°C (cele mai ridicate valori din țară, mai ales în Muntenia).

Minime: 6°C -9°C.

Fenomene: Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Șansele de ploaie sunt mai scăzute față de vest și centru. Dimineața și seara pot apărea condiții de ceață locală, în special în zonele joase și de-a lungul râurilor.

Dobrogea (Sud-Est)

Regiunea Dobrogei, inclusiv litoralul, beneficiază de influența Mării Negre, având temperaturi minime ușor mai ridicate.

Temperaturi:

Maxime: 15°C -18°C.

Minime: 8°C -10°C (cele mai ridicate minime de pe teritoriul țării, în special pe litoral).

Fenomene: Cerul va fi parțial noros, iar șansele de precipitații sunt minime. Vântul va avea intensificări locale, fiind cel mai insistent element meteo al zilei în această zonă (40-55 km/h)

Moldova (Estul Țării)

Moldova va avea parte de temperaturi modeste, apropiate de media națională.

Temperaturi:

Maxime: 10°C -15°C.

Minime: 3°C -7°C.

Fenomene: Se așteaptă un cer mai mult noros în prima parte a zilei, cu posibile ploi slabe, mai ales în jumătatea de sud a regiunii. Vântul va sufla slab până la moderat.

La Munte: Risc de Lapoviță și Ninsoare

În zonele montane, vremea se menține rece și instabilă.