Prognoza meteo în minivacanța de 1 Decembrie. Director ANM: „Sunt temperaturi cu mult peste normal, în această perioadă”. Când se va răci de tot vremea (VIDEO)

Vremea vine cu o surpriză plăcută pentru români, de Ziua Națională! După primul episod de vreme servă și viscolul din weekend, de 1 Decembrie, temperaturile vor fi peste nomalul acestei perioade. Maxima va atinge chiar și 21 de grade Celsius. Și în Capitală vom avea parte de vreme plăcută. Dar mai multe aflăm de la

Florinela Georgescu, director executiv al ANM, a avut o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Gabriela Mihai și Luiza Cergan, unde a dat mai multe detalii despre cum va fi prognoza meteo în aceste zile.

“Este posibil ca mâine, în partea de sud a teritoriului, temperaturile să urce înspre 20, poate, chiar izolat 21 °. Este o estimare pe care o facem acum, dar care depinde mult și de felul cum vor evolua lucrurile pe parcursul zilei de astăzi, pentru că astăzi așteptăm ceva mai multe precipitații în partea de vest, nord, centru a teritoriului, precipitații care pot fi și importante cantitativ în zona Carpaților Occidentali. Această evoluție este semnalul unei circulații atmosferice destul de intense, care așteptăm să ne aducă o creștere a valorilor de temperatură. Dacă astăzi acestea se vor încadra între 1 și 10 °, mâine și poimâine este posibil să ne îndreptăm și spre 18 °, poate chiar izolat mai sus. Sunt temperaturi într-adevăr cu mult peste normalul acestei perioade. Ceea ce este important de reținut din acest proces de încălzire rapidă, pe lângă faptul foarte plăcut că în jumătatea de sud a țării vremea va fi în general frumoasă și asociat cu aceste temperaturi ridicate, înseamnă un aspect deosebit de bun pentru zilele de vacanță. Pe de altă parte, în zonele montane, această încălzire aduce posibile precipitații și sub formă de lapoviță și ploaie, chiar și la altitudinile cele mai înalte, ceea ce înseamnă pericolul ca stratul depus de zăpadă să se topească rapid. De asemenea, trebuie să citim atent în prognoze faptul că vântul va avea intensificări în fiecare din zilele viitoare, iar pe crestele mai înalte poate depăși 80-90 km/h la rafală”.

Florinela Georgescu a spus că este posibil ca ultima noapte din această lună noiembrie să fie una destul de rece.

“Este posibil ca noaptea viitoare să ne aducă temperaturi în general, între 0 și 8 °. Nu este exclus ca în zonele depresionare acestea să scadă încă sub 0 °. Mai rece a fost în noaptea care s-a încheiat, pentru că am avut un cer senin și în depresiuni, temperaturile au scăzut într-adevăr, simțitor sub 0 °, dar de astăzi, însă, nopțile vor fi și ele mai generoase din punct de vedere termic. Este un episod însă cu temperaturi ridicate, care nu va dura foarte mult. Așteptăm ca săptămâna viitoare să ne readucă destul de rapid către în regim normal pentru această perioadă, ceea ce înseamnă maxime care nu vor mai depăși 10 ° și minime, care se vor situa în general sub limita înghețului”.

Va ninge în București săptămâna viitoare?

Directul ANM a fost întrebat dacă va ninge în Capitală, săptămâna viitoare.

“Este puțin cam devreme pentru o prognoză, pentru săptămâna viitoare, însă o estimare mai generală ne arată că dincolo de ziua de duminică încep din nou să fie de interes circulațiile dinspre partea de sud, sud-est a Europei, adică dinspre Marea Mediterană, aceea care aduce, de regulă, precipitații mai multe pe partea de sud, sud-est, est a teritoriului.

Spre deosebire de ceea ce avem în aceste zile, când precipitațiile vin mai degrabă dinspre Europa Centrală, asociate cu aerul mai cald. Dacă se întâmplă scenariul despre care vă spuneam, ca de duminică, luni încolo, influența Mediteranei să se facă din nou prezentă, precipitațiile sigur vor apărea și la București, și pe fondul unor temperaturi mai scăzute, există, din nou, probabilitatea ca acestea să fie mixte”.