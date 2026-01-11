Gerul va pune stăpânire pe o mare parte a teritoriului României în următoarele zile, conform estimărilor meteorologilor. va fi deosebit de rece până în jurul datei de 15 ianuarie.

Gerul își intră în drepturi din 11 ianuarie

Vremea de iarnă se va menține în următoarele zile, până pe 15 ianuarie. În unele zone ale țării vor fi , ceață și depuneri de chiciură. Gerul se va manifesta cu temperaturi care vor coborî până la -19 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de .

Conform estimărilor meteo, în intervalul 11 ianuarie, ora 20:00 – 12 ianuarie, ora 8:00, vremea va fi deosebit de rece, local geroasă. Gerul va fi prezent în jumătatea nordică a ţării, în dealurile subcarpatice din sud şi pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -14 şi -6 grade. Cerul va fi mai mult noros în nord-vest şi centru şi temporar noros în restul teritoriului.

Ninsorile se vor manifesta în Maramureş şi în zona Carpaţilor Orientali, unde se va depune un strat de zăpadă de 5 – 8 cm. Temporar va ninge și în restul zonei montane, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Crişana şi Banat şi izolat în Muntenia şi nordul Moldovei. în aceste zone, stratul de zăpadă nou depus va atinge până la 4 cm.

Vântul va sufla slab şi moderat, local şi temporar cu intensificări în sud-vest şi pe litoral, cu viteze în general de 40 – 50 km/h, precum şi la munte (în Carpaţii Orientali şi de Curbură). Vântul va bate cu putere la altitudini mari unde rafalele vor atinge 60 – 80 km/h, viscolind ninsoarea. Izolat se va forma ceaţă cu depunere de chiciură.

Estimările meteo pentru perioada 12 – 13 ianuarie

În intervalul 12 ianuarie, ora 8:00 – 13 ianuarie, ora 8:00, vremea se menţine deosebit de rece. Gerul se va manifesta, cu precădere, dimineața. Vor fi afectate jumătatea nordică a ţării şi izolat restul teritoriului. . Maximele se vor încadra în general între -10 şi 0 grade, iar minimele între -19 şi -9 grade. Local vor fi mai ridicate, în extremitatea de sud-vest, pe litoral şi în deltă (-7 –5 grade).

Cerul va fi variabil în regiunile sudice şi sud-estice, în timp ce, în restul zonelor vor fi înnorări. Temporar va ninge, în general slab, la munte, în nordul şi în centrul ţării. Noaptea, ninsorile se vor muta îndeosebi în vest şi nord. În Maramureş şi în nordul Carpaţilor Orientali se va depune un strat nou de zăpadă, în general de 3 – 7 cm.

Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu unele intensificări în Carpaţii Orientali şi în Carpaţii Meridionali. Va fi resimțit, în special, în zona înaltă, unde vor fi rafale de 70 – 80 km/h, viscolind zăpada. Pe parcursul zilei vântul va bate cu putere în vestul şi sudul Olteniei şi izolat în celelalte regiuni. Viteza va atinge 40 – 50 km/h. Pe arii restrânse va fi ceaţă asociată cu depuneri de chiciură.

Gerul va continua și în intervalul 13 – 14 ianuarie

În intervalul 13 ianuarie, ora 8:00 – 14 ianuarie, ora 8:00, vremea va fi deosebit de rece. Gerul se va manifesta dimineaţa în cea mai mare parte a ţării. Noaptea va fi geroasă în nord şi nord-est, iar pe arii restrânse în centru, sud şi est. Temperaturile maxime se vor încadra în între -8 şi 2 grade, iar cele minime între -16 şi -4 grade. Local vor fi mai ridicate, în sud-vest, unde vor fi valori între -3 şi 3 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice, unde temporar va ninge şi se va depune strat nou de zăpadă, de până la 8 cm. În Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali, stratul de zăpadă va fi cuprins între 10 și 15 cm. În sud şi est înnorările vor fi temporare, iar ninsori slabe se vor semnala pe arii relativ extinse în Oltenia, local în Muntenia şi pe arii restrânse în Dobrogea şi Moldova.

În Banat şi Oltenia, mai ales spre seară şi noaptea, ninsorile se vor transforma pe alocuri în lapoviţă şi ploaie. Astfel vor fi și depuneri de polei.

Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificări în zona montană înaltă, în special a Carpaţilor Meridionali. Viteza rafalelor va atinge 70 – 80 km/h viscolind zăpada. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse va fi ceaţă şi chiciură.

Prognoza pentru intervalul 14 – 15 ianuarie

Vremea va fi în continuare deosebit de rece în sud şi est, în intervalul 14 ianuarie, ora 8:00 – 15 ianuarie, ora 8:00. În restul țării va începe un proces de încălzire. Înnorările vor fi persistente în regiunile intracarpatice, unde local şi temporar vor fi precipitaţii predominant sub formă de ploaie cu depuneri de polei. În restul teritoriului cerul va fi variabil.

La munte se vor semnala precipitaţii mixte, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări uşoare la altitudini mari.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între -4 şi 7 grade. Vor fi mai scăzute în nordul Moldovei, spre -9 grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în marea lor majoritate, între -10 şi 4 grade. Dimineaţa şi noaptea pe arii restrânse va fi ceaţă asociată cu depunere de chiciură sau fulguială.

Gerul se retrage din 15 ianuarie

Prognoza pentru intervalul 15 ianuarie, ora 8:00 – 16 ianuarie, ora 8:00 arată că vremea va continua să se încălzească uşor în majoritatea regiunilor. gerul începe să-și piardă din intensitate. Cerul va fi temporar noros, iar în jumătatea nordică trecător vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie. La munte vor fi precipitaţii mixte. Izolat vor fi depuneri de polei.

Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu uşoare intensificări la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -2 şi 9 grade, mai scăzute în nordul Moldovei, spre -5 grade, iar cele minime se vor încadra între -6 şi 3 grade. Dimineaţa şi noaptea pe arii restrânse va fi ceaţă asociată cu depunere de chiciură, fulguială sau burniţă.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 16 ianuarie, ora 8:00 – 19 ianuarie, ora 8:00, valorile termice vor continua să crească de la o zi la alta. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi redusă. În zonele joase, local se va semnala ceaţă, trecător asociată cu burniţă sau chiciură.

Cum va fi vremea în București în intervalul 11 – 15 ianuarie

În Capitală, în intervalul 11 – 12 ianuarie ora 8.00, cerul va fi noros în primele ore ale nopţii când va mai ninge slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de -7, respectiv -6 grade Celsius. Gerul se va face simțit mai ales în zona preorăşenească, unde temperaturile vor scădea până la -10 grade.

Începând cu 12 ianuarie, de la ora 8.00, și până pe 13 ianuarie, la ora 8.00, în Bucureşti, vremea va fi deosebit de rece. Noaptea va fi geroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar cea minimă va fi de -13, respectiv -9 grade Celsius.

În Bucureşti, în intervalul 13 – 14 ianuarie, vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă îndeosebi dimineaţa. Cerul va fi temporar noros, iar spre amiază şi seara va ninge slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -3 … -2 grade, iar cea minimă de -9…-7 grade. Spre sfârşitul nopţii vor fi condiţii de ceaţă.

În Capitală, vremea va fi rece în inervalul 14 – 15 ianuarie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -2 şi 0 grade, iar cea minimă de -6…-3 grade. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă asociată cu depunere de chiciură.

Din 15 ianuarie, în București, încep să crească valorile termice, până spre finalul săptămânii. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre finalul intervalului, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 1 – 2 grade, iar cea minimă de -4…-2 grade. Valorile termice vor continua să crească de la o zi la alta şi în Bucureşti, iar probabilitatea pentru precipitaţii va fi redusă.