Vremea în România, 9 ianuarie: polei și ninsori în mai multe regiuni

Vineri, România va traversa o zi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi cuprinse între minus 8 grade în depresiuni și 3 grade în sud și sud-est. Vor fi în zonele montane și local în Transilvania, Maramureș și Crișana, iar precipitațiile mixte și poleiul se vor semnala în Banat, Oltenia și Muntenia.

Nordul și centrul țării: frig și ninsori

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea va fi schimbătoare și foarte rece, cu maxime între minus 6 grade la Suceava și minus 2 grade la Iași. Vor fi înnorări, dar și intervale cu soare, iar vântul va avea unele intensificări, conform ANM.

În nordul Transilvaniei și Maramureș, cerul va fi mai mult noros, cu momente de soare și ninsori pe seară și noaptea. Temperaturile vor fi foarte scăzute, iar la Satu Mare se vor înregistra minus 7 grade.

În Crișana, în vestul țării și în Banat, vremea rămâne rece, cu ger dimineața. Spre seară, ninsorile vor cuprinde Crișana, iar în Banat se vor semnala precipitații mixte și polei.

Sud și sud-est: soare și temperaturi în creștere ușoare

În ținuturile sudice, vremea se va îmbunătăți, cu soare și vânt slab până la moderat. Temperaturile vor urca ușor, până la 3 grade.

În București, cerul va fi senin, vântul va sufla slab, iar la amiază se vor înregistra aproximativ 2 grade. Pe timpul nopții, vor fi posibile precipitații mixte și polei.

Dobrogea și Bărăgan: soare și vânt puternic

În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera va fi predominant însorită, mai ales în Dobrogea, însă vântul va avea intensificări în primele ore ale zilei, cu rafale de 50-70 km/h. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât joi.

Munții: ninsori și viscol puternic

La munte, ninsorile vor fi izolate dimineața și pe suprafețe extinse seara. Vântul va sufla cu intensitate mare în Carpații Meridionali și Orientali, viscolind ninsoarea, cu rafale de 65-75 km/h.