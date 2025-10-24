Vremea în România pe 24 octombrie 2025 aduce un tablou tipic de toamnă: dimineți reci, ploi în majoritatea regiunilor și intensificări ale vântului la altitudini mari. anunță o zi capricioasă, cu temperaturi ușor mai scăzute față de zilele precedente și un cer variabil, care va trece de la ploi slabe la perioade de înseninări temporare. Iată prognoza meteo pentru 24 octombrie!

Ploi în toată țara și vânt puternic în zonele montane

Astăzi, vremea în România va fi una instabilă, mai ales în jumătatea de nord și în zonele de deal și munte.

În Transilvania și Maramureș sunt anunțate averse izolate, iar la altitudini mari, vântul va sufla cu viteze de până la 90-110 km/h, motiv pentru care este valabil un cod galben de vânt în zona Sibiului și a Carpaților Meridionali.

În Moldova și nordul Olteniei vor fi perioade cu ploaie slabă, în timp ce în Banat și Crișana cerul va fi mai mult noros, dar precipitațiile vor fi reduse.

În sudul țării, inclusiv în București, dimineața a început cu ploaie și temperaturi de 6-7°C, însă după prânz vremea se va îmbunătăți, cu maxime de 18-19°C și perioade cu soare.

Temperaturile zilei de 24 octombrie 2025

Valorile termice se mențin în jurul mediilor normale pentru finalul lunii octombrie:

Maxime: între 11°C și 19°C, cu cele mai ridicate temperaturi în sudul Munteniei și în Oltenia.

Minime: între 2°C și 6°C, iar în depresiunile din estul Transilvaniei se pot înregistra chiar valori ușor negative în cursul nopții.

În București, termometrul va indica între 7°C dimineața și 18°C la orele amiezii, cu o scurtă perioadă de ploi în prima parte a zilei.

Weekendul aduce vreme mai bună

Vestea bună este că vremea se va îmbunătăți în următoarele zile. Sâmbătă, 25 octombrie, se anunță o zi predominant însorită, cu maxime de 12-14°C, iar duminică, 26 octombrie, norii vor reveni treptat, fără ploi semnificative.

Astfel, weekendul se anunță potrivit pentru activități în aer liber, mai ales în sud și vest, unde cerul va fi parțial senin.