B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Revin ninsorile în România? Cum va fi vremea în următoarele zile. Anunțul făcut de ANM

Ana Maria
17 mart. 2026, 14:32
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cât de cald va mai fi până când se va schimba vremea
  2. Revin ninsorile în România? Ce se întâmplă, de joi, cu temperaturile
  3. Apar și ploile sau ninsorile?

Revin ninsorile în România? Vremea intră într-un proces de răcire accentuată. Meteorologii anunță o schimbare semnificativă începând de joi, când valorile termice vor scădea în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit ANM, o masă de aer rece va traversa teritoriul României și va aduce temperaturi mai apropiate de normalul perioadei.

Cât de cald va mai fi până când se va schimba vremea

Directorul general ANM, Elena Mateescu, a explicat că începutul săptămânii aduce, încă, temperaturi peste media obișnuită pentru luna martie:

Zilele acestea contăm pe o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, chiar și astăzi și mâine, pentru că ecartul temperaturilor maxime la scara întregii țări va fi cuprins între 10 până la 15-16 grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în partea de vest și sud-vest a țării, inclusiv în Capitală, 14-15 grade.”, a explicat ea, potrivit Antena 3 CNN.

Valorile ridicate se vor resimți inclusiv în București, unde vremea va rămâne plăcută până la mijlocul săptămânii.

Revin ninsorile în România? Ce se întâmplă, de joi, cu temperaturile

Schimbarea vine, însă, rapid. Începând de joi, aerul rece va determina o scădere vizibilă a temperaturilor, în special în regiunile estice și sud-estice.

De joi însă, o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi, în special în partea de centru, est, sud-est a țării, unde maximele nu vor depăși 7-9 grade celsius, în timp ce în vest și sud-vest vor mai fi posibile valori de 10-13 grade, acestea însemnând valori apropiate de normalul datei din calendar. Acest episod caracteristic pentru a doua parte a acestei săptămâni va fi de scurtă durată, cel puțin până duminică. De luni până săptămâna viitoare și mai ales de marți temperaturile vor fi din nou în creștere. Vorbim de valori între 10-17 grade, cu mult peste normalul termic pentru o ultimă decadă a unei luni martie în țara noastră”, a mai adăugat Mateescu.

Așadar, episodul de răcire va fi temporar, iar temperaturile vor reveni rapid pe un trend ascendent.

Apar și ploile sau ninsorile?

Odată cu scăderea temperaturilor, își vor face apariția și precipitațiile, însă acestea vor fi, în general, slabe.

Ploi slabe în zonele mai joase de relief, iar în zona montană înaltă nu excludem să avem și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Discutăm și de vânt pentru că în această seară, o informare meteorologică până joi seara vizează intensificările de vânt cu rafale de 40-45 km/h în zonele mai joase, iar în zona montană înaltă 60-80 de km/h. De asemenea, o atenționare meteorologică de cod galben, pentru județul Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt, unde rafalele vor fi de 50-60 km/h”, a mai explicat șefa ANM.

Vântul va fi un element important al acestui episod de răcire, mai ales în zonele montane și în sud-vestul țării.

În Capitală, temperaturile vor rămâne ridicate la începutul săptămânii, dar vor scădea treptat spre final:

Marți vor fi aproximativ 14-15 grade, miercuri vor fi între 12 și 14 grade, iar joi – în jur de 9-10 grade. Ulterior, valorile termice vor începe din nou să crească.

Tags:
Ultima oră
15:34 - Marcel Ciolacu îl face praf pe Ilie Bolojan, chiar de ziua lui: „Sper că este prima și ultima zi de naștere cu tine premier”
15:24 - Nimeni nu a mai văzut această imagine cu Prințesa Diana! Prințul William a făcut-o publică după ani de zile (FOTO)
15:20 - Câștigătorii premiilor USR Tineret: Călin Georgescu a primit premiul „Scuză-mi stilul”, iar Marcel Ciolacu a fost desemnat „Căutătorul de Comori”. Lista completă (FOTO)
15:00 - Alimentul care combate oboseala și sprijină imunitatea. Iată ce nu ar trebui să lipsească din dieta de primăvară
14:59 - Alertă! A fost descoperită o dronă pe un câmp: „Conține un dispozitiv explozibil”. Locul unde a fost găsită
14:46 - Cum s-a răzbunat PSD pe Ilie Bolojan. Noul stadion din Oradea, lăsat fără finanțare
14:45 - Pericol în Strâmtoarea Ormuz: Escorta nu mai e suficientă, navele rămân vulnerabile
14:44 - Alina Laufer, prima reacție după accidentul în care i-au fost implicați gemenii și soțul: „A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni”
14:21 - Trupul unei adolescente dispărute a fost găsit în Canalul Dunăre-Marea Neagră, la Agigea
14:17 - Salarii tăiate pentru parlamentarii cu vuvuzele. Cât îi costă scandalul de săptămâna trecută din Parlament (VIDEO)