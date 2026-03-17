B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Vremea,17 martie: soare în majoritatea regiunilor, precipitații izolate în vest și la munte

Selen Osmanoglu
17 mart. 2026, 10:27
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Dobrogea și Bărăganul
  2. Moldova și Muntenia
  3. Transilvania și Maramureș
  4. Vestul și Banatul
  5. Oltenia și sudul țării
  6. Capitală și munte

Astăzi, 17 martie, majoritatea țării se bucură de vreme bună, cu soare și temperaturi în creștere. Singurele excepții sunt vestul și nord-vestul, unde cerul se înnorează și există șanse de precipitații. Maximele pornesc de la 9-10 grade pe litoral și ajung până la 16-17 grade în nord-vest.

Dobrogea și Bărăganul

Dimineața aduce puțină ceață, dar soarele se va face remarcat pe parcursul zilei, cu câțiva nori răzleți, conform ANM.

Temperaturile urcă până la 15 grade în nordul Dobrogei, în timp ce sudul litoralului se menține mai răcoros, cu maxime de 9-10 grade.

Moldova și Muntenia

În Moldova sudică și nordul Munteniei, vremea este însorită, cu temperaturi mai ridicate față de ziua precedentă, până la 15 grade.

Dimineața, în zonele joase, se formează ceață, care se ridică până la amiază. În nordul Moldovei și Bucovina, cerul se degajă după ce se disipă ceața, iar termometrele ajung tot la 15 grade.

Transilvania și Maramureș

Vremea este schimbătoare, cu alternanțe de soare și nori. Precipitațiile sunt reduse, iar maximele din Maramureș ating 16-17 grade, cele mai ridicate din țară.

În depresiuni, dimineața este rece, cu ceață, dar la amiază se înregistrează 12 grade, iar în vestul regiunii până la 15 grade. La munte, norii se înmulțesc și sunt posibile precipitații izolate.

Vestul și Banatul

Norii devin mai numeroși, cu ploi izolate în zonele joase. La munte, în special în zonele joase ale Carpaților Occidentali și vestul Meridionalilor, sunt condiții de ploaie sau lapoviță.

Temperaturile se mențin calde, în jur de 15 grade. Vântul se intensifică în Munții Banatului, cu viteze de până la 80 km/h.

Oltenia și sudul țării

În Oltenia, vremea este predominant însorită în zonele joase, iar la munte apar nori și precipitații slabe: ploaie și lapoviță la altitudini mai mici și ninsori pe creste.

Temperaturile ating 15 grade. În regiunile sudice, dimineața poate fi ceață pe câmpie, dar amiaza aduce soare și maxime de 14 grade.

Capitală și munte

În Capitală, cerul este variabil, cu perioade cu soare, înnorări și un pic de vânt. Maxima ajunge la 14 grade, iar noaptea se așteaptă temperaturi minime de 3 grade.

La munte apar mai mulți nori, mai ales în Carpații Occidentali și vestul Meridionalilor, cu ploaie sau lapoviță trecătoare. Temperaturile se mențin la valorile de ieri, iar vântul se intensifică în Munții Banatului.

Tags:
Citește și...
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Maxime de 17 grade și episoade de ploaie
Meteo
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Maxime de 17 grade și episoade de ploaie
Vremea, 16 martie: nori în sud și est, soare în vest. Temperaturile ajung până la 17 grade
Meteo
Vremea, 16 martie: nori în sud și est, soare în vest. Temperaturile ajung până la 17 grade
Vremea, 15 martie: soare în mare parte din țară și temperaturi peste normalul perioadei
Meteo
Vremea, 15 martie: soare în mare parte din țară și temperaturi peste normalul perioadei
Vremea, 14 martie: soare și temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această lună
Meteo
Vremea, 14 martie: soare și temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această lună
Vremea se încălzește în toată țara. Temperaturile urcă până la 20 de grade în vest
Meteo
Vremea se încălzește în toată țara. Temperaturile urcă până la 20 de grade în vest
Vremea, 12 martie: ceață în sud și est, maxime de până la 19 grade în vest
Meteo
Vremea, 12 martie: ceață în sud și est, maxime de până la 19 grade în vest
Vremea, 11 martie: soare și temperaturi neobișnuit de ridicate în majoritatea regiunilor
Meteo
Vremea, 11 martie: soare și temperaturi neobișnuit de ridicate în majoritatea regiunilor
ANM anunță o primăvară atipică în România. Cum va fi vremea de Paștele catolic, potrivit prognozei meteo
Meteo
ANM anunță o primăvară atipică în România. Cum va fi vremea de Paștele catolic, potrivit prognozei meteo
Vremea, 10 martie: temperaturi de până la 18 grade în România. Ceață în estul țării și vânt puternic la munte
Meteo
Vremea, 10 martie: temperaturi de până la 18 grade în România. Ceață în estul țării și vânt puternic la munte
Vremea rece se întoarce. Meteorologii estimează un episod de iarnă în luna martie
Meteo
Vremea rece se întoarce. Meteorologii estimează un episod de iarnă în luna martie
Ultima oră
11:21 - Analiză explozivă: Serviciile secrete americane îl contrazic pe Trump. Iranul devine „o fortăreață impenetrabilă” după eliminarea conducerii
11:10 - Donald Trump intensifică presiunea asupra Cubei în contextul crizei energetice: „Cred că pot face orice vreau cu ea”
11:08 - Fostul ministru Ilan Laufer, accident cu trotineta pe care se afla cu gemenii săi
10:54 - Barometrul securității naționale 2026. Se tem românii de război? Ce spun despre siguranța României (GRAFICE)
10:53 - Aparat dentar pentru copii: informații esențiale înainte de începerea tratamentului
10:48 - Celia, dezvăluiri neașteptate după 13 ani de căsnicie. Motivul real al despărțirii de Ardeli Ancuța: „Am făcut eforturi până când nu am mai făcut”
10:26 - Ministrul Alexandru Nazare, despre prețurile carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează”. Ce face Guvernul
10:17 - Capcanele financiare care îți consumă salariul lună de lună. De ce ajungi să cheltui mai mult decât crezi
10:09 - Schimbări majore la parcările albastre ale Primăriei Capitalei. Se pot face abonamente. Cât costă și cum se fac
10:04 - Cât costă motorina și benzina marți, 17 martie. Au fost înregistrate cele mai mari scumpiri la pompă de când a reizbucnit conflictul din Orientul Mijlociu