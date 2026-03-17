Astăzi, 17 martie, majoritatea țării se bucură de vreme bună, cu soare și temperaturi în creștere. Singurele excepții sunt vestul și nord-vestul, unde cerul se înnorează și există șanse de precipitații. Maximele pornesc de la 9-10 grade pe litoral și ajung până la 16-17 grade în nord-vest.

Dobrogea și Bărăganul

Dimineața aduce puțină ceață, dar soarele se va face remarcat pe parcursul zilei, cu câțiva nori răzleți, conform .

Temperaturile urcă până la 15 grade în nordul Dobrogei, în timp ce sudul litoralului se menține mai răcoros, cu maxime de 9-10 grade.

Moldova și Muntenia

În Moldova sudică și nordul Munteniei, vremea este însorită, cu temperaturi mai ridicate față de ziua precedentă, până la 15 grade.

Dimineața, în zonele joase, se formează ceață, care se ridică până la amiază. În nordul Moldovei și Bucovina, cerul se degajă după ce se disipă ceața, iar termometrele ajung tot la 15 grade.

Transilvania și Maramureș

Vremea este schimbătoare, cu alternanțe de soare și nori. Precipitațiile sunt reduse, iar maximele din Maramureș ating 16-17 grade, cele mai ridicate din țară.

În depresiuni, dimineața este rece, cu ceață, dar la amiază se înregistrează 12 grade, iar în vestul regiunii până la 15 grade. La munte, norii se înmulțesc și sunt posibile precipitații izolate.

Vestul și Banatul

Norii devin mai numeroși, cu ploi izolate în zonele joase. La munte, în special în zonele joase ale Carpaților Occidentali și vestul Meridionalilor, sunt condiții de ploaie sau lapoviță.

Temperaturile se mențin calde, în jur de 15 grade. Vântul se intensifică în Munții Banatului, cu viteze de până la 80 km/h.

Oltenia și sudul țării

În Oltenia, vremea este predominant însorită în zonele joase, iar la munte apar nori și precipitații slabe: ploaie și lapoviță la altitudini mai mici și ninsori pe creste.

Temperaturile ating 15 grade. În regiunile sudice, dimineața poate fi ceață pe câmpie, dar amiaza aduce soare și maxime de 14 grade.

Capitală și munte

În , cerul este variabil, cu perioade cu soare, înnorări și un pic de vânt. Maxima ajunge la 14 grade, iar noaptea se așteaptă temperaturi minime de 3 grade.

La munte apar mai mulți nori, mai ales în Carpații Occidentali și vestul Meridionalilor, cu ploaie sau lapoviță trecătoare. Temperaturile se mențin la valorile de ieri, iar vântul se intensifică în Munții Banatului.