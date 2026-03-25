Revin ninsorile în România! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă în intervalul 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00, care indică o schimbare semnificativă a vremii. Potrivit meteorologilor, urmează câteva zile cu instabilitate atmosferică în majoritatea regiunilor din țară.

Prognoza meteo arată că vor apărea episoade de vânt intens, ploi însemnate cantitativ, dar și precipitații mixte și ninsori în zonele montane, unde se va depune strat de zăpadă.

Unde va bate vântul cel mai puternic în România

Specialiștii anunță intensificări temporare ale vântului în mai multe zone ale țării. Joi, rafalele vor fi resimțite în special în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei, urmând ca pe timpul nopții acestea să afecteze mai ales Oltenia și Muntenia.

Pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă, vântul va sufla în aproape toată țara, cu viteze ce vor ajunge, în general, la 45–55 km/h.

La munte, situația va fi mai severă. La altitudini ridicate, rafalele pot depăși 70–80 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig și va face condițiile dificile pentru turiști.

Începând de vineri, precipitațiile vor cuprinde treptat toate regiunile, extinzându-se dinspre sud-vest.

Cantitățile de apă estimate vor fi, în general, de 20–25 l/mp, însă în anumite zone pot depăși 35 l/mp. Cele mai afectate regiuni vor fi sudul și sud-vestul țării, dar și zonele montane și submontane.

Aceste acumulări de apă pot crea probleme în trafic, mai ales în marile orașe, unde există riscul de aglomerări și băltiri.

Revin ninsorile în România. Unde va ninge și se va depune strat de zăpadă

La altitudini de peste 1700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

Fenomenul va debuta în Carpații Meridionali, urmând să se extindă și în celelalte masive montane. În aceste regiuni, se va forma un strat de zăpadă, pe alocuri consistent.

Totodată, vor scădea accentuat în zonele montane, iar condițiile vor deveni specifice unei ierni târzii, cu vizibilitate redusă și vânt puternic.

Este martie 2026 una dintre cele mai secetoase luni din istorie?

Primele precipitații semnificative din această lună vin după o perioadă extrem de secetoasă.

În intervalul 1–24 martie, cantitatea medie de precipitații la nivel național a fost de doar 1 l/mp, mult sub media multianuală de aproximativ 41 l/mp.

Situația este și mai evidentă în zona București–Ilfov, unde s-au înregistrat doar 0,2 l/mp, față de o medie normală de circa 43 l/mp.

În acest context, martie 2026 are șanse să intre în istorie drept cea mai secetoasă lună martie, însă ploile anunțate pentru finalul lunii ar putea schimba acest clasament.

De-a lungul timpului, cele mai secetoase luni martie din România au fost înregistrate în anii 1972 (12 l/mp), 1990 (12,8 l/mp), 1985 (13,4 l/mp) și 2012 (13,5 l/mp).