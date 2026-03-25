Acasa » Meteo » Vremea, 25 martie: soare printre nori și temperaturi mai ridicate decât de obicei

Vremea, 25 martie: soare printre nori și temperaturi mai ridicate decât de obicei

Selen Osmanoglu
25 mart. 2026, 09:14
Vremea, 25 martie: soare printre nori și temperaturi mai ridicate decât de obicei
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Dobrogea și Bărăganul: cer mai închis, ploi izolate
  2. Moldova și Muntenia: norii predomină
  3. Transilvania și Maramureș: vreme închisă și vânt activ
  4. Vestul țării: cer acoperit și vânt puternic
  5. Oltenia și sudul: înnorări și ploi slabe
  6. București: zi caldă și senină
  7. La munte: lapoviță și ninsoare la altitudini mari

Miercuri, cerul va fi acoperit de nori în cea mai mare parte a țării, cu precipitații slabe izolate în regiunile sudice și în zonele montane. La altitudini de peste 1.700 de metri, vor apărea lapoviță și ninsoare. Temperaturile se mențin mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această perioadă, situându-se între 12 grade la Piatra Neamț și 19 grade la Drobeta‑Turnu‑Severin.

Dobrogea și Bărăganul: cer mai închis, ploi izolate

În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera rămâne închisă, iar izolat se poate semnala ploaie slabă. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 17 grade, conform ANM.

Moldova și Muntenia: norii predomină

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, cerul va fi acoperit de nori, însă șansele de ploaie sunt reduse. La amiază, se vor înregistra temperaturi în jur de 17 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, norii sunt mai numeroși, cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal; noaptea cerul se mai degajează, iar minimele coboară spre 0 grade.

Transilvania și Maramureș: vreme închisă și vânt activ

Nordul Transilvaniei și Maramureșul se confruntă cu cer închis și vânt ușor activ, fără precipitații semnificative. Maximele vor ajunge la 17 grade la Satu Mare.

În restul Transilvaniei, se anunță înnorări și câțiva stropi de ploaie la munte, cu precipitații mixte la altitudini mari. La Alba Iulia, se vor înregistra 17 grade.

Vestul țării: cer acoperit și vânt puternic

În vestul țării, cerul rămâne acoperit, iar noaptea vântul va sufla cu până la 45 km/h în sudul Banatului și vestul Meridionalilor. Temperaturile maxime se opresc la 17 grade.

Oltenia și sudul: înnorări și ploi slabe

În Oltenia, ziua va fi caracterizată de înnorări și ploi slabe izolate, cu ceată dimineața în unele zone. Maximele vor urca până la 19 grade la Drobeta‑Turnu‑Severin.

În sud, cerul va fi înnorat, cu apariții de soare și temperaturi similare cu cele de ieri.

București: zi caldă și senină

La București, vremea rămâne mai caldă decât în mod obișnuit, cu cer predominant senin. Vântul va sufla slab, iar temperaturile după prânz se vor situa în jur de 17 grade. Noaptea se estimează o minimă de 5 grade.

La munte: lapoviță și ninsoare la altitudini mari

În zonele montane, cerul se menține noros, cu precipitații izolate. La altitudini de peste 1.700 de metri, se pot înregistra lapoviță și ninsoare. Temperaturile din stațiuni vor fi similare cu cele de ieri.

