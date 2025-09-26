Vortexul polar a pus stăpânire pe România. Țara noastră trece, la final de , printr-un episod de răcire accentuată, cu temperaturi mai mici cu 10-15 grade față de zilele anterioare. Vântul bate puternic, atingând la rafală 40-50 km/h în sud și în alte zone ale țării. Potrivit specialiștilor, schimbările bruște de temperatură sunt legate de contextul meteorologic european și, parțial, de activitatea vortexului polar.

Ce este vortexul polar și cum se formează

„Vortexul polar este o formațiune atmosferică caracterizată prin presiuni și temperaturi scăzute, specifică latitudinilor înalte (zone polare). Fenomenul se manifestă atât în emisfera nordică, cât și în cea sudică, însă pe noi ne interesează, în special, ce se întâmplă la Polul Nord, acolo unde, pe măsură ce avansăm spre iarnă, începe să se contureze această formațiune specifică sezonului”, explică Florinela Georgescu, director , potrivit Digi24.

Această masă de aer rece, încercuită de vânturi puternice, are rolul de a menține frigul în zona arctică. Atunci când vortexul slăbește, aerul rece se poate deplasa spre latitudini sudice, influențând inclusiv România.

Ce impact are vortexul polar asupra României

Un vortex polar puternic ține aerul rece concentrat în zona arctică, ceea ce poate aduce ierni mai blânde la noi. Însă în sezoanele de tranziție, precum toamna sau primăvara, vortexul slăbește și creează condiții pentru episoade de vreme severă. „Dacă această situație se întâmplă în sezonul rece, atunci este posibil ca, în zona României, să avem o iarnă cu temperaturi mai blânde decât este normal. (…) în sezoanele de tranziție (…) se formează condiții prielnice ca aerul foarte rece să coboare mult spre sud și să favorizeze o vreme mai severă”, precizează Florinela Georgescu.

Este vortexul polar cauza frigului de acum?

„Vortexul polar nu este un fenomen neobișnuit, însă este important de menționat faptul că, în perioada pe care o traversăm, vortexul este în curs de formare și nu este cauza principală a episoadelor de răcire pe care le avem acum în România. (…) Cauza principală se află în zona Atlanticului, unde foștii ciclonii tropicali rămân activi”, adaugă directorul ANM.

Acești cicloni generează fenomene extreme în vestul Europei, iar circulația lor determină pătrunderea aerului rece spre sud-estul continentului. În plus, un anticiclon puternic se extinde în această perioadă spre România, aducând aer rece și vânt intens.

Cum va evolua vremea la început de octombrie

„Estimările meteorologice pe care le avem în prezent indică faptul că, în următoarele două săptămâni (…) temperaturile ar putea rămâne sub valorile normale ale perioadei. Ulterior, semnalele arată că am putea reveni la un normal, un regim cu temperaturi ușor mai blânde, mai crescute”, a explicat Georgescu pentru Digi24.

Totuși, specialiștii subliniază că maximele de până la 28 de grade, înregistrate în septembrie, nu se vor mai repeta. Din a doua jumătate a lunii octombrie, valorile vor scădea treptat, în conformitate cu specificul sezonului.

Când vin primele ninsori în România

Primele ninsori nu întârzie să apară, dar vor fi izolate și de scurtă durată. „Pentru că există o variație puternică de temperatură, în zonele montane sunt condiții de formare a unor precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare în următoarele zile (sfârșitul lunii septembrie/începutul lunii octombrie). (…) Eventualul strat de zăpadă care s-ar putea depune ar avea doar câțiva centimetri și nu ar rezista pentru mult timp”, conchide directorul ANM.

Astfel, începutul de octombrie aduce vreme rece și instabilă, cu episoade de ploi și vânt puternic, dar și primele fulgi de zăpadă la altitudini mari. Evoluția vortexului polar va continua să fie monitorizată, pentru a înțelege dacă România va avea parte de o iarnă mai blândă sau, dimpotrivă, de episoade severe.