Urmează un nou val de ger în România! Meteorologii anunță o ușoară încălzire în următoarele două zile, deși episodul de iarnă a luat toată țara prin surprindere miercuri. Totuși, spre sfârșitul săptămânii, un val de aer rece România va readuce temperaturi negative accentuate, inclusiv nopți geroase în mai multe regiuni.

„Avem cel mai sever episod de iarnă din sezonul 2025-2026 şi este posibil, cel puţin la acest moment, așa cum arată datele, până în jur de 24 februarie, să vorbim în continuare de fenomene specifice datei din calendar”, a precizat Elena Mateescu la .

Cât de mare este stratul de zăpadă

Avertizarea de pentru ninsoare a fost prelungită până la ora 16:00 pentru Ilfov și București. În Capitală și zonele învecinate, ninsoarea continuă cu intensitate mai redusă față de intervalul anterior.

Stratul de zăpadă ar putea depăși 50 de centimetri, apropiindu-se de recordul din 2008.

„Vom vedea la finalul episodului dacă ne vom apropia de recordul înregistrat în 2008, de 57 de centimetri”, a mai spus Elena Mateescu.

Ce regiuni sunt cele mai afectate de viscol și vânt

Un alt Cod Portocaliu este valabil până la ora 23:00 pentru județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța, unde se vor acumula 20–25 de centimetri de zăpadă. Vântul va sufla cu 60–80 km/h, generând viscol puternic și zăpadă troienită, afectând vizibilitatea și traficul.

Tot până miercuri seară, ora 23:00, este în vigoare un Cod Galben de intensificări ale vântului pentru județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, cu rafale de 50–70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, între miercuri 23:00 și joi 10:00, rafalele vor atinge 70–90 km/h, însoțite de ninsoare viscolită.

Urmează un nou val de ger în România! Cum vor evolua temperaturile în următoarele zile

Miercuri, temperaturile rămân scăzute în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, cu maxime între -6 și 0 grade Celsius și minime nocturne între -8 și 1 grad. Joi și vineri, vremea se va încălzi ușor, în special în vestul și sud-vestul țării, unde valorile termice pot ajunge la 10–11 grade.

Totuși, de la sfârșitul săptămânii, o nouă masă de aer rece va determina o scădere accentuată a temperaturilor.

„De sâmbătă şi duminică, din nou, o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi, atât ziua, cât şi pe parcursul nopţilor şi dimineţilor, dar mai ales temperaturile pe parcursul nopţilor vor fi de interes în depresiuni şi în Moldova, unde este posibil să consemnăm valori sub -15… -10 grade, cu -5 grade în Capitală, deci vom vorbi de nopţi geroase”, a mai transmis directorul ANM.