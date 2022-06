Vestul Europei, cuprins de un val de caniculă neașteptat: Peste 40 de grade Celsius în Spania. Cod portocaliu în Franța

Valul de căldură sosit dinspre Spania a progresat miercuri, luând prin surprindere statele din Europa de Vest. Temperaturile înregistrate sunt cuprinse între 30 şi 35 de grade Celsius în toată jumătatea de sud a ţării, raportează

În Spania s-au atins deja peste 40 de grade în valea Guadalquivir din Sevilla şi în oraşul învecinat Cordoba. Spania se confruntă cu cel mai fierbinte val de caniculă înregistrat la început vară din ultimii 20 de ani.

Satelitul Sentinel-3 de peste 53 de grade a temperaturii pământului, în unele zone, în data de 14 iunie.

