Prima zi de toamnă vine cu scăderi de temperatură în regiunile estice, în timp ce în sudul, vestul și centrul țării, vremea se încălzește. Se vor înregistra și averse, în special în zona montană, iar vântl va avea intensificări în sud, în nord-est și la munte, la altitudini mari.

Cuprins:

Maximele zilei Vremea în Dobrogea Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina Vremea în Transilvania și Maramureș Vremea în Oltenia Vremea în Capitală Vremea la munte Vremea pe litoral

Maximele zilei

Maximele pornesc de la 24 de grade, în depresiuni, și ajung chiar la 32 de grade, în regiunile din sudul și sud-estul țării.

Vremea în Dobrogea

Vremea din Dobrogea și Bărăgan va fi, în general, frumoasă, iar valorile termice se mențin în jurul celor din ziua precedentă. În prima parte a zilei, pe litoral, este posibil să apară o aversă-două, însă mai târziu, norii se risipesc.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

Și în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea este tot bună, însă temperaturile scad comparativ cu zilele precedente. Mercurul din termometre se va opri la 31 de grade, iar la altitudini mai mari, vor apărea nori și e posibil să plouă.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în , maximele se vor situa tot la 31 de grade. De asemenea, sunt așteptate și averse, mai ales în zona montană, iar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei.

Vremea în Transilvania și Maramureș

Preponderent, vremea din nordul Transilvaniei și în Maramureș va fi frumoasă, însă nu lipsesc cu desăvârșire ploile, mai ales în zona montană, deși nu vor fi la fel de abundente ca în ziua precedentă. În aceste zone, temperaturile mai cresc puțin, iar la Satu Mare se ating chiar 28 de grade, arată .

O creștere a temperaturile se poate observa și în ținuturile vestice, unde maximele vor fi chiar și de 30 de grade după prânz. Nici această parte a țării nu scapă complet de averse, căci acestea își vor face simțită prezentă, în special în zona montană.

În Transilvania, temperaturile cresc comprativ cu ziua trecută, însă apar și ploi, iar vântul are intensificări, în zona montană. La amiază, termometrele vor indica în jur de 27 de grade pe la Alba Iulia.

Vremea în Oltenia

În zonele joase ale Olteniei, vremea este bună și însorită, iar valorile sunt puțin peste normalul acestei perioade. Vântul are unele intensificări, iar pe la munte o să și plouă puțin.

Și în sudul României se anunță aceeași vreme ca în Oltenia, marcată de atmosferă însorită, temperaturi în creștere și câteva averse în zonele mai înalte. Vântul are unele intensificări de-a lungul zilei, iar după prânz se ating chiar și 32 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în Capitală

În București, localnicii au parte de soare, dar și vânt. Temperaturile cresc, astfel că maxima ajunge la 31 de grade. La noapte, cerul va fi senin, iar temperaturile nu vor scădea sub 18 grade.

Vremea la munte

La munte, deși vremea este în mare parte bună, cerul se mai înnorează și mai apar câteva averse locale. Vântul se intensifică la altitudini mari, dar valorile termice sunt comparabile cu cele înregistrate ieri.

Vremea pe litoral

La malul mării, primele ore ale dimineții vin cu posibilitatea de ploaie, iar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei. Spre orele prânzului, va ieși și soarele, iar temperaturile din vor atinge și 31 de grade. Apa mării are în jur de 23 de grade.