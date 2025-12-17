Vremea de miercuri, 17 decembrie, varianză semnificativ în funcție de regiune. Dacă în partea sudică, atmosferat este una închisă, iar temperaturile rămân scăzute, în restul țării, valorile termice sunt peste normalul perioadei, iar soarele își va face simțită prezența.

Vremea din 17 decembrie, în sudul țării

În Dobrogea și Bărăgan, ziua de miercuri debutează cu . Temperaturile se por ridica la valori de 11-12 grade, asta dacă ceața nu persistă. În zonele în care fenomenul meteo va fi prezent mai multe ore, și temperaturile vor fi mai scăzute. În rest, vremea se anunță apăsătoare, semn că românii din aceste regiuni nu au șanse prea mari să vadă soarele astăzi.

Atmosfera nu diferă mult în Oltenia. În zonele joase, ceața își face simțită prezență și vine la pachet cu o umiditate crescută a atmosferei și valori termice scăzute. În zonele de deal ale Oltenia, situația se schimbă radical. Temperaturile nu doar că sunt mai mari, dar vremea, per total, este mai frumoasă.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

Și în partea sudică a Moldovei și în nordul Munteniei, cerul va fi preponderent acoperit de nori, cel puțin în prima parte a zilei. Tot dimineața, în anumite zone, va fi prezentă și ceața. Nu este exclus ca, pe parcursul zilei, soarele să își facă apariția dintre nori. Temperaturile înregistrate se vor situa în jur de 8-9 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, situația stă complet diferit. Aici persistă vremea bună, însorită și temperaturile epste normalul acestei perioade. La noapte este de așteptat ca norii sp acopere cerul și să se înregistreze precipitații. De asemenea, mercurul din termometre va scădea până la minus 2 grade.

Vremea în centrul și vestul țării

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, dimineața debutează cu ceață, dar continuă însorită și călduroasă. Este de așteptat ca noaptea să vină și cu precipitații slabe.

În vestul țării, ceața a acoperit zona de câmpie. După prânz, soarele își face curaj să iasă de după nori, iar temperaturile urcă semnificativ. La Deva se vor înregistra cele mai mari temperaturi, mai exact 13 grade.

Vremea în București, 17 decembrie

Bucureștenii nu au noroc de o zi de miercuri prea frumoasă. Vremea este mohorâtă, își face simțită prezența și vântul, iar dimineața începe în ceață, potrivit informărilor . Nici după prânz, atmosfera nu se va schimba semnificativ, astfel că valorile termice nu depășesc 5 grade după prânz.

Noaptea, cerul continuă să fie acoperit de nori, revine ceața, iar mercurul din termometre scade până la 0 grade.