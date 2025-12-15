B1 Inregistrari!
Vremea, 15 decembrie: temperaturi blânde și cer variabil în toate regiunile

15 dec. 2025, 07:26
Vremea, 15 decembrie: temperaturi blânde și cer variabil în toate regiunile
Cuprins
  1. Vremea în Estul și Sud-Estul țării
  2. Vremea în Sudul și Sud-Vestul României
  3. Vremea în Vestul și Nord-Vestul țării
  4. Vremea la Munte

Pe 15 decembrie 2025, vremea în România rămâne tipică începutului de iarnă, cu maxime de 3-11°C în majoritatea regiunilor și cer parțial noros sau mai mult noros, dar fără fenomene meteorologice extreme. Dimineața și noaptea sunt posibile cețuri locale, iar precipitațiile rămân reduse. Meteorologii semnalează un regim termic ușor peste normal pentru această perioadă a anului în unele zone.

Vremea în Estul și Sud-Estul țării

În Moldova și zonele din est, vremea este în general înnorată, cu maxime între 5°C și 9°C și minime care coboară spre -3…-2°C dimineața. Local în est pot apărea condiții de ceață, care vor reduce vizibilitatea pe drumuri.

În Dobrogea, inclusiv orașe ca Galați și Constanța, cerul va fi predominant înnorat sau parțial noros, cu temperaturi între 0°C și 7°C, vânt slab și șanse mici de precipitații.

Vremea în Sudul și Sud-Vestul României

Regiunea Muntenia (inclusiv București, Pitești, Ploiești) are un cer parțial înnorat spre noros, cu maxime diurne în jurul 4-6°C și minime negative ușoare. Dimineața este posibilă ceața, în special în zonele joase și în apropierea lacurilor/coloanelor de apă.

În Oltenia (ex. Craiova), valorile termice sunt similare, iar vremea rămâne mai blândă decât media climatologică pentru această dată, fără precipitații notabile.

Vremea în Vestul și Nord-Vestul țării

În Banat și Crișana, inclusiv orașe ca Timișoara și Oradea, este parțial înnorat spre înnorat, cu temperaturi maxime între aproximativ 4°C și 7°C, iar minime ușor negative dimineața. Vântul este slab și nu sunt așteptate fenomene severe.

Transilvania (ex. Cluj-Napoca, Brașov, Suceava) va avea un cer mai mult noros, cu maxime între 3°C și 9°C și minime reci spre -3°C, dar fără zăpadă semnificativă pe fondul valorilor termice relativ ridicate pentru această perioadă.

Vremea la Munte

La altitudini mari, în Carpați, temperaturile rămân mai scăzute, iar cerul este noros. Izolat pot exista condiții pentru lapoviță sau ninsoare slabă la peste 1.500-2.000 m, dar precipitațiile nu sunt generalizate. În general, temperaturile maxime se situează în jurul valorii de 0-3°C, iar minimele sunt negative.

