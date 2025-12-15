B1 Inregistrari!
Vremea în România, 15 decembrie. Iată care vor fi maximele și minimele zilei

Vremea în România, 15 decembrie. Iată care vor fi maximele și minimele zilei

15 dec. 2025, 09:31
Vremea în România, 15 decembrie. Iată care vor fi maximele și minimele zilei
  1. Minime sub zero grade
  2. Cer și precipitații
  3. București și marile orașe: o zi senină, dar aseptică

15 decembrie 2025 aduce o atmosferă tipică de iarnă în România, dominată de un cer predominant senin și temperaturi scăzute, în special dimineața și noaptea. Deși ziua se anunță însorită în majoritatea regiunilor, este esențial să fim pregătiți pentru frig, deoarece valorile termice se mențin în jurul pragului de îngheț. Precipitațiile sunt aproape inexistente, dar un ușor risc de fulgi de zăpadă sau lapoviță rămâne valabil, mai ales în zonele montane.

Minime sub zero grade

Ziua de luni, 15 decembrie, va fi caracterizată de o amplitudine termică semnificativă. Temperatura maximă la nivel național va ajunge în jurul valorii de +3°C, fiind resimțită cel mai bine în orele amiezii, sub soarele timid de iarnă.

În schimb, dimineața devreme și noaptea, termometrele vor indica valori negative, coborând până la -2°C sau chiar mai mult în depresiuni și zonele rurale. Gerul va fi prezent, impunând prudență pentru șoferi din cauza riscului de polei pe sectoarele de drum izolate.

Cer și precipitații

Cerul va fi senin sau, pe alocuri, variabil, asigurând o zi plăcută pentru plimbările în aer liber, dacă sunteți bine echipați termic.

  • Județele din Sud și Est: Se vor bucura de o zi liniștită, cu soare și șanse minime de precipitații (sub 10%).
  • Zonele Montane: Chiar dacă precipitațiile lipsesc în mare parte, izolat ar putea apărea fulgi de zăpadă slabi, fără a depune strat consistent.
  • Vântul: Va sufla slab până la moderat, cu viteze reduse (în jur de 2 mph), dinspre nord-vest, amplificând ușor senzația de frig.

București și marile orașe: o zi senină, dar aseptică

În Capitală, precum și în orașe mari precum Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, vom avea parte de o zi senină și calmă. La București, maxima atinge +4°C. Deși soarele va fi prezent, calitatea aerului se menține la niveluri tipice iernii, fiind necesară aerisirea spațiilor interioare în orele amiezii. Vremea este excelentă pentru deplasări, dar frigul impune îmbrăcăminte adecvată.

