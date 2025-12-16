Vremea în de astăzi, 16 decembrie 2025, aduce vești bune pentru majoritatea locuitorilor: o zi cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii decembrie și, în mare parte, un cer senin. Valorile termice diurne vor depăși în multe regiuni normalul specific acestei perioade, transformând o zi tipică de iarnă într-una mai blândă, de toamnă târzie. Maxima la nivel național ar putea atinge chiar și 15 grade Celsius în sud-vest, în timp ce minima nocturnă se va situa în jurul pragului de îngheț, ajungând local la -3 grade Celsius în depresiuni și est.

Totuși, trebuie să fim atenți la un fenomen specific iernii: . Aceasta se va forma dimineața și seara, cu precădere în zonele joase de relief și de-a lungul cursurilor de apă, reducând vizibilitatea și impunând prudență în trafic.

Maxime de până la 15°C

Astăzi, zonele din Banat, Oltenia și vestul Transilvaniei vor fi răsfățate de cele mai plăcute condiții meteo. Masa de aer mai caldă influențează semnificativ aceste regiuni, unde se așteaptă ca maximele să urce până la 12-15 grade Celsius. Cerul va fi predominant senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab.

Locuitorii din orașe mari precum Timișoara și Craiova se vor putea bucura de o zi ideală pentru plimbări în aer liber, însă trebuie să aibă în vedere că dimineața și noaptea temperaturile scad rapid.

Ceață persistentă în Sud și Est: Muntenia, Dobrogea și Moldova

În ciuda tendinței generale de încălzire, regiunile din sud și est, inclusiv Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, vor resimți cel mai mult efectul ceții matinale. Aceasta se va menține mai persistent în zonele de câmpie și în apropierea Dunării, ducând la o senzație de aer mai rece și un aspect mai mohorât al cerului, în ciuda lipsei precipitațiilor.

Temperaturile maxime vor fi ceva mai temperate aici, situându-se între 6 și 10 grade Celsius. În București, de exemplu, se așteaptă o maximă de aproximativ 8°C, cu șanse sporite de ceață la primele ore ale zilei. De asemenea, în sudul Moldovei, deși temperaturile sunt peste medie, ceața poate face ca șoselele să fie alunecoase.

La munte și în Nord

În timp ce sudul se bucură de temperaturi primăvăratice, zona montană și nordul Moldovei vor păstra specificul termic al iernii. La altitudini mari, temperaturile rămân negative. Minimele vor coborî sub pragul de îngheț, atingând local -3°C sau chiar mai puțin în depresiunile din estul Transilvaniei (ex. Miercurea Ciuc).

Cerul va fi însă în general senin sau parțial noros, fără precipitații notabile sub formă de ninsoare. Amatorii sporturilor de iarnă care merg în stațiunile montane (Predeal, Poiana Brașov, etc.) vor avea o vreme bună, însorită, dar trebuie să fie echipați corespunzător pentru frigul persistent. Vântul va fi ușor, intensificându-se izolat doar pe creste.