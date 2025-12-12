B1 Inregistrari!
Vremea în România, 12 decembrie. Vreme de toamnă cu ceață și temperaturi peste media normală

12 dec. 2025, 07:27
Vremea în România, 12 decembrie. Vreme de toamnă cu ceață și temperaturi peste media normală
Foto: Paul Gilmore, Unsplash
Cuprins
  1. Temperaturi mult peste media normală
  2. Ceața persistă, iar vizibilitatea rămâne scăzută
  3. Precipitații slabe și vânt modest

Ziua de vineri, 12 decembrie 2025, se anunță neobișnuit de caldă pentru mijlocul iernii, confirmând tendința de anomalii termice din această perioadă. Conform datelor ANM, deși temperaturile sunt ridicate, ceața persistentă și norii joși vor domina peisajul, mai ales în zonele de câmpie. Așadar, vom avea o vreme de toamnă târzie care impune prudență sporită pe șosele.

Temperaturi mult peste media normală

În loc de frigul tăios așteptat în decembrie, ne bucurăm de o zi de vineri surprinzător de blândă, în care valorile termice depășesc cu mult media climatologică a acestei date. Masele de aer cald sosesc dinspre vestul continentului, menținând mercurul în termometre la cote neașteptate.

Maximele zilei se vor încadra, în general, între 3 și 13 grade Celsius pe tot teritoriul țării, indicând o vreme care seamănă mai mult cu o zi de octombrie decât cu una de iarnă. Cele mai mari temperaturi se vor înregistra în special în vestul și sud-vestul României, unde soarele, deși timid, ar putea reuși să iasă la iveală.

Pe timpul nopții, minimele vor fi cuprinse între minus 1 grad Celsius și 6 grade Celsius. Astfel, riscul de îngheț serios este redus, fiind prezent doar în zonele depresionare mai izolate. Aceste variații termice mari între zi și noapte sunt specifice maselor de aer cald care persistă deasupra regiunii.

Ceața persistă, iar vizibilitatea rămâne scăzută

Fenomenul cel mai deranjant al acestei zile rămâne ceața, care va fi extinsă și deosebit de persistentă, mai ales în zonele joase de relief. Potrivit datelor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ceața va domina peisajul în Câmpia Română și în cea mai mare parte a Moldovei.

Vizibilitatea va fi redusă considerabil, putând coborî sub pragul de 200 de metri în multe locuri, în special dimineața devreme și seara. Acest lucru impune o atenție sporită în trafic: șoferii sunt sfătuiți să limiteze viteza și să folosească luminile de ceață.

Pe parcursul zilei, cerul va rămâne predominant închis și acoperit de nori joși în majoritatea regiunilor, menținând o senzație generală de umezeală și o atmosferă mohorâtă, chiar dacă temperaturile sunt ridicate.

Precipitații slabe și vânt modest

Din punct de vedere al precipitațiilor, nu ne așteptăm la fenomene meteo spectaculoase, însă se va înregistra ploaie slabă sau burniță. Precipitațiile vor fi prezente pe alocuri, în special în Maramureș, în nordul Transilvaniei și izolat în restul teritoriului, fiind determinate de umiditatea mare.

Doar la munte, la altitudini mari, în masivele din Carpații Orientali, se menține probabilitatea ca precipitațiile să fie mixte, adică ploaie combinată cu lapoviță sau ninsoare slabă. Cu toate acestea, stratul de zăpadă rămâne nesemnificativ din cauza temperaturilor ridicate de la altitudini medii.

Vântul va sufla în general slab sau cel mult moderat în cea mai mare parte a țării, fără intensificări notabile care să creeze disconfort. Doar pe crestele montane înalte, rafalele ar putea fi mai consistente, ajungând la 40-50 km/h. Vremea rămâne stabilă din punct de vedere al presiunii atmosferice, favorizând persistența ceții și a norilor.

