Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o duminică de 14 decembrie 2025 care confirmă absența iernii autentice, menținând un regim termic peste normele sezoniere. Vremea este caracterizată la nivel național de nebulozitate persistentă și ceață, dar există diferențe notabile între regiunile țării.

Țara Romănească

Această regiune se distinge prin cele mai blânde valori termice din România în această zi. Potrivit , maximele se vor situa, în general, între 6 și 8 grade Celsius, o valoare semnificativ peste media multianuală a lunii decembrie. Cerul va fi predominant noros, iar cel mai notabil fenomen este prezența extinsă și persistentă a ceții, care va reduce considerabil vizibilitatea, mai ales în orele dimineții și pe parcursul nopții.

În Capitală, vremea se încadrează în același tipar, cu o maximă așteptată de 7-8 grade Celsius, înnorări temporare și condiții de ceață persistentă. Minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 0 grade Celsius, cu risc izolat de chiciură. Vântul va sufla în general slab, contribuind la menținerea stabilității atmosferice.

Transilvania și Maramureș

Spre deosebire de sud, zonele intracarpatice vor resimți o răcire mai accentuată, în special în zonele depresionare. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 5 grade Celsius. Minimele nocturne vor fi negative, coborând chiar și la -2 grade Celsius acolo unde aerul rece stagnează. Ceața va fi fenomenul dominant al zilei, putând persista ore în șir și asociindu-se cu risc sporit de chiciură, fapt ce impune prudență pe carosabil. Precipitațiile vor fi practic absente în aceste regiuni.

Moldova

În estul țării, vremea va fi, de asemenea, mohorâtă și umedă. Valorile termice se vor înscrie între 5 și 7 grade Celsius în timpul zilei, cu minime nocturne care oscilează între 1 și 2 grade Celsius, fiind, de asemenea, destul de blânde pentru mijlocul lunii decembrie. Cerul va fi mai mult noros, cu nebulozitate joasă ce poate produce pe alocuri burniță slabă. Înnorările și ceața se vor semnala local, contribuind la o atmosferă închisă. Vântul va sufla slab, fără intensificări notabile.

Banat, Crișana și Dobrogea

Regiunile de vest și cele de pe litoral vor avea caracteristici ușor diferite. În Banat și Crișana, nebulozitatea joasă va fi extinsă, asociindu-se izolat cu condiții de burniță slabă, deși temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 6 grade Celsius.

În Dobrogea, deși ceața va fi prezentă în zonele joase, vântul va sufla ușor mai intens pe litoral, ajutând la dispersarea parțială a acesteia. Temperaturile vor fi similare cu cele din vest, cu minime în jurul pragului de îngheț, iar precipitațiile vor fi slabe, sub formă de burniță sau ploaie măruntă.

Vremea la munte

La , vremea va fi, de asemenea, blândă pentru mijlocul lunii decembrie, cu temperaturi pozitive la altitudini mici și medii. Cerul va fi în general noros, iar izolat pot apărea precipitații slabe, mixte (ploaie și lapoviță) sau ninsoare, în special la altitudini mari, peste 1700 de metri. Stratul de zăpadă rămâne deficitar. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări notabile care să creeze viscol. Fenomenul de ceață va fi prezent și în masivele montane, în special pe văi și în zonele depresionare.