Vremea în România, 16 decembrie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm

Vremea în România, 16 decembrie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm

B1.ro
16 dec. 2025, 07:43
Vremea în România, 16 decembrie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Vremea la nivel național
  2. Regiunea București și sudul țării
  3. Nord, Est și Vest-temperaturi și cer
  4. Zonele montane
  5. Tendințe meteo pentru următoarele zile

Astăzi, 16 decembrie 2025, România se confruntă cu o vreme tipic de iarnă, dar totuși mai blândă decât în mod normal pentru această perioadă a anului. Temperaturile sunt peste media climatică, cerul va fi predominant senin sau variabil şi nu se anunţă precipitaţii semnificative pe majoritatea teritoriului. Meteorologii spun că această tendinţă de temperaturi mai ridicate decât normalul termic va continua în următoarele zile.

Vremea la nivel național

Astăzi, vremea în România va fi rece, specifică perioadei de iarnă, dar mai blândă decât în mod obișnuit. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 5-9 °C în majoritatea regiunilor, iar minimele vor coborî spre valori negative sau apropiate de 0 °C pe parcursul nopții. Cerul va rămâne predominant senin sau variabil, cu unele porțiuni de nori mai mult în zonele vestice și sud-vestice.

Meteorologii ANM menţionează că vremea se menține mai caldă decât normalul termic al datei calendaristice, cu valori termice peste medie pentru această perioadă din decembrie și cu ceață izolat în zonele joase.

Regiunea București și sudul țării

În București, vremea va fi rece și senină pe parcursul zilei, fără precipitații semnificative. Temperaturile vor urca spre aproximativ 5 °C-7 °C în timpul zilei, iar noaptea se va răci, cu valori termice apropiate de 0 °C sau ușor sub acest prag. Cerul va fi în mare parte limpede, favorizând nopțile geroase.

În sudul țării, inclusiv regiunea Munteniei și Oltenia, vremea va fi de asemenea rece, dar cu temperaturi ușor peste medie pentru această perioadă din an și cu condiţii de ceaţă locală în zonele joase ale dimineţii și serii.

Nord, Est și Vest-temperaturi și cer

În zona Moldovei și Transilvaniei, valorile termice se vor menține scăzute dimineața și se vor încălzi până spre 5-8 °C pe timpul zilei, cu cer variabil și soare în majoritatea orelor. În orașe precum Iași sau Cluj, vremea va fi rece, dar relativ stabilă și fără precipitații abundente.

Vestul țării va avea temperaturi similare, cu cer senin sau parțial noros și un vânt slab. Chiar dacă aerul este rece, senzația de frig poate fi mai redusă datorită absenței precipitațiilor importante și a cerului clar.

Zonele montane

În Carpați, temperaturile de la altitudine vor fi mai scăzute, iar vântul mai puternic comparativ cu zonele de câmpie și deal. Deși precipitațiile nu sunt prognozate pentru ziua de azi în majoritatea masivelor, condițiile din zonele înalte ar putea favoriza poleiul și înghețul pe alocuri, mai ales dimineața și seara.

Tendințe meteo pentru următoarele zile

Meteorologii au anunțat că, deși vremea va rămâne rece şi tipic de iarnă în România, valorile termice vor rămâne peste mediile multianuale specifice perioadei următoarelor săptămâni. Începând cu aproximativ data de 23 decembrie, este posibil să se instaleze un val de aer mai rece și să crească șansele de ninsori în anumite regiuni ale țării.

Tags:
