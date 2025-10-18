B1 Inregistrari!
Vremea sâmbătă, 18 octombrie. Umbrela, accesoriul pe care românii nu ar trebui să-l uite acasă

18 oct. 2025, 10:43
Vremea sâmbătă, 18 octombrie. Umbrela, accesoriul pe care românii nu ar trebui să-l uite acasă
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina: zonele unde se vor înregistra precipitații
  2. Vremea în vestul României
  3. Vremea în sudul României
  4. Vremea în București: Capitala nu scapă de precipitații

Sâmbătă, 18 octombrie, vremea din România este tipică mijlocului de toamnă: temperaturi scăzute dimineața, cer variabil noros și precipitații izolate în mai multe regiuni.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina: zonele unde se vor înregistra precipitații

Vremea în Moldova sudică și în nordul Munteniei este preponderent înnorată. Cad și câțiva stropi de ploaie în zonele joase și nu este exclusă formarea de lapoviță la altitudinele mai mari. Vântul va avea intensificări odată cu lăsarea serii, iar maximele nu depășesc 17 grade, potrivit informațiilor de pe site-ul ANM.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, vremea este similară cu cea din Moldova sudică și Muntenia. Soarele își face rar apariția pe cer și vor fi înregistrate averse de ploaie, mai ales în zona Bucovinei și la munte. Maximele ajung la 18 grade în zona Vasluiului.

Vremea în vestul României

Ploi o să fie și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Cerul este preponderent acoperit de nori, vântul va sufla mai tare, iar temperaturile urmează un trend descedent. Maximele se vor sita în jurul a 15 grade Celsius.

În vestul țării, soarele va fi acoperit de nori pe tot parcursul zilei. Nu există exclus să cadă și câțiva stropi de ploaie, iar la altitudinele mari, ploaia se se transforme în lapoviță. Odată cu apropierea serii, norii dispar, iar maximele pot urca până la 17 grade.

Românii din Transilvania vor avea parte de zi mohorâtă și rece. Soarele nu va fi vizibil, o să plouă și o să apară lapoviță, la altitudini mari. Vântul va sufla cu putere are intensificări în zonele de munte, iar după lăsarea nopții, pe crestele Carpaților, o să ningă. La amiază, termometrele abia, abia, vor indica 13 grade.

 

Vremea în sudul României

Oltenia nu face excepție de la vremea mohorâtă. Însă, precipitațiile sub formă de ploaie vor apărea pe arii mai restrânse. Spre seară, esunt așteptate intensificări ale vântului. După prânz, termometrele vor indica și 18 grade, valori ce se apropie de normalul perioadei.

Similară va fi și vremea din sudul României. Norii vor acoperi cerul, se vor înregistra ploi slabe și maxime de până la 18 grade, în Lunca Dunării. La apropierea serii, norii sunt înlocuiți de vânt.

 

Vremea în București: Capitala nu scapă de precipitații

În București, cerul va fi în mare parte înnorat. Sunt de așteptat ploi slabe și scăderea temperaturilor. După prânz, maximele nu vor depăși 16 grade.

