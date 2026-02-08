B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea 8 februarie: Temperaturi de 15 grade în sud și ninsori în restul țării

Vremea 8 februarie: Temperaturi de 15 grade în sud și ninsori în restul țării

B1.ro
08 feb. 2026, 09:24
Vremea 8 februarie: Temperaturi de 15 grade în sud și ninsori în restul țării
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Vremea 8 februarie în Moldova
  2. Transilvania și zonele din vest
  3. Vremea 8 februarie Sudul și sud-estul țării
  4. Vremea în București

Vremea 8 februarie. Temperaturile vor fi apropiate de mediile normale în estul țării, însă în restul regiunilor va fi mai cald decât de obicei. Maximele se vor situa între -1 grad în nordul Moldovei și 15 grade în Oltenia. Cerul va fi noros și se vor semnala precipitații în cea mai mare parte a țării.

Vremea 8 februarie în Moldova

În Moldova, valorile termice se vor încadra în mediile multianuale. În nordul regiunii se va înregistra cea mai scăzută temperatură din țară, de -1 grad. Cerul va fi noros și se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare. Noaptea, gerul se va accentua, iar minimele vor coborî până la -10 grade în partea de nord a regiunii.

Transilvania și zonele din vest

În vestul țării, valorile termice vor fi peste cele obișnuite. În Transilvania, cerul va fi temporar noros și va ploua. Excepție face partea de est a Transilvaniei, unde precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Temperaturile minime în aceste zone se vor situa, în general, între -3 și 4 grade.

Vremea 8 februarie Sudul și sud-estul țării

Oltenia va fi cea mai caldă regiune, cu temperaturi maxime care vor ajunge la 15 grade. În Muntenia și Dobrogea va fi, de asemenea, mai cald decât în mod normal. Ploile vor apărea pe arii restrânse în aceste trei regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări locale în sud-vest și sud. Noaptea și dimineața se va semnala ceață pe areale mici.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi mai caldă decât în mod normal, cu o temperatură maximă de 7…8 grade. Cerul va fi noros pe tot parcursul intervalului. Dacă ziua și în prima parte a nopții va ploua slab, spre dimineață precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul nopții. Temperatura minimă va fi de -1…0 grade, iar dimineața va apărea ceața, potrivit meteo.

Tags:
Citește și...
Vremea 7 februarie: Temperaturi între 2 și 12 grade, precipitații mixte și risc de polei în Moldova și Transilvania
Meteo
Vremea 7 februarie: Temperaturi între 2 și 12 grade, precipitații mixte și risc de polei în Moldova și Transilvania
Vremea azi, 6 februarie. Vreme de iarnă autentică cu fenomene de ceață persistentă
Meteo
Vremea azi, 6 februarie. Vreme de iarnă autentică cu fenomene de ceață persistentă
Alertă meteo: Meteorologii au emis Cod galben de vreme rea. Lista cu județele afectate
Meteo
Alertă meteo: Meteorologii au emis Cod galben de vreme rea. Lista cu județele afectate
Vremea, 5 februarie: Temperaturi de până la 16 grade și vânt puternic la munte
Meteo
Vremea, 5 februarie: Temperaturi de până la 16 grade și vânt puternic la munte
Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii
Meteo
Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii
Vremea 4 februarie: Încălzire semnificativă, ploi și intensificări de vânt în majoritatea regiunilor
Meteo
Vremea 4 februarie: Încălzire semnificativă, ploi și intensificări de vânt în majoritatea regiunilor
Vremea, 3 februarie: ger persistent în est și sud, ninsori slabe și vânt puternic la munte
Meteo
Vremea, 3 februarie: ger persistent în est și sud, ninsori slabe și vânt puternic la munte
Vremea, 2 februarie: temperaturi de până la minus 15 grade și ninsori slabe în mai multe regiuni
Meteo
Vremea, 2 februarie: temperaturi de până la minus 15 grade și ninsori slabe în mai multe regiuni
Vreme geroasă și ninsori viscolite în România. Nordul Moldovei, cel mai afectat
Meteo
Vreme geroasă și ninsori viscolite în România. Nordul Moldovei, cel mai afectat
Iarna lovește în forță. Aer polar peste jumătate de țară, ninsori și ger extrem în Nordul Moldovei
Meteo
Iarna lovește în forță. Aer polar peste jumătate de țară, ninsori și ger extrem în Nordul Moldovei
Ultima oră
11:49 - Tragedie în Italia: Sergiu, românul dat dispărut acum două săptămâni, găsit mort lângă o cascadă
11:18 - Primul centru de arși din România după Revoluție este gata: Rogobete anunță dotarea cu echipamente
10:21 - Jocurile Olimpice 2026: Echipa Israelului a fost întâmpinată cu huiduieli la deschiderea de pe San Siro
09:42 - Sfinții Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia, 8 februarie: Povestea soldatului care a sfidat un împărat și a profetului care a vestit venirea lui Hristos
09:01 - Trump caută state voluntare pentru depozitarea deșeurilor nucleare. Ce recompensă primesc comunitățile care acceptă planul
08:25 - Oana Gheorghiu anunță reguli noi pentru firmele de stat: „Statul nu poate să se joace cu aceste companii”
23:54 - Bergodi a luat la pumni și palme doi jucători, după derby-ul Clujului. Pancu: „Eu eram arestat dacă eram în străinătate și făceam asta”
23:22 - Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Munții Apuseni. Ce spune ministra Mediului (VIDEO)
22:53 - Marian Godină, în lacrimi la Survivor: „Încerc să-mi revin”. Ce a pățit
22:23 - Condamnările primite de românii care au furat peste 170 de porumbei de curse din Belgia