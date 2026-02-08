Vremea 8 februarie. Temperaturile vor fi apropiate de mediile normale în estul țării, însă în restul regiunilor va fi mai cald decât de obicei. Maximele se vor situa între -1 grad în nordul Moldovei și 15 grade în Oltenia. Cerul va fi noros și se vor semnala precipitații în cea mai mare parte a țării.

Vremea 8 februarie în Moldova

În Moldova, valorile termice se vor încadra în mediile multianuale. În nordul regiunii se va înregistra cea mai scăzută temperatură din țară, de -1 grad. Cerul va fi noros și se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare. Noaptea, gerul se va accentua, iar minimele vor coborî până la -10 grade în partea de nord a regiunii.

Transilvania și zonele din vest

În vestul țării, valorile termice vor fi peste cele obișnuite. În Transilvania, cerul va fi temporar noros și va ploua. Excepție face partea de est a Transilvaniei, unde precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Temperaturile minime în aceste zone se vor situa, în general, între -3 și 4 grade.

Vremea 8 februarie Sudul și sud-estul țării

a fi cea mai caldă regiune, cu temperaturi maxime care vor ajunge la 15 grade. În Muntenia și Dobrogea va fi, de asemenea, mai cald decât în mod normal. Ploile vor apărea pe arii restrânse în aceste trei regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări locale în sud-vest și sud. Noaptea și dimineața se va semnala ceață pe areale mici.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi mai caldă decât în mod normal, cu o temperatură maximă de 7…8 grade. Cerul va fi noros pe tot parcursul intervalului. Dacă ziua și în prima parte a nopții va ploua slab, spre dimineață precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul nopții. Temperatura minimă va fi de -1…0 grade, iar dimineața va apărea ceața, potrivit .