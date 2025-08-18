B1 Inregistrari!
Vremea astăzi, 18 august. În ce regiuni sunt așteptate ploi, furtuni și grindină

Vremea astăzi, 18 august. În ce regiuni sunt așteptate ploi, furtuni și grindină

18 aug. 2025, 08:53
Vremea astăzi, 18 august. În ce regiuni sunt așteptate ploi, furtuni și grindină
Sursa Foto: Pixabay.com

România este martora unei răciri a temperaturile, mai accentuată în est și în centru. Sunt așteptate și ploi torențiale, în special în regiunile Oltenia, Muntenia și Transilvania.

 

Cuprins:

  1. În ce regiune se vor înregistra cele mai mari temperaturi
  2. Vremea în Dobrogrea
  3. Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina
  4. Vremea în Transilvania și Maramureș
  5. Vremea în sudul țării
  6. Vremea în București
  7. Vremea la munte
  8. Vremea la mare

 

În ce regiune se vor înregistra cele mai mari temperaturi

În regiunile sudice și pe partea vestică, vântul va sufla mai tare decât în restul țării. Cu toate astea, maximele pornesc de la 22 de grade în estul Transilvaniei și ajung la 33 de grade în sudul și în sud-estul României.

Vremea în Dobrogrea

În Dobrogea și cu Bărăgan, va predomina o atmosferă însorită și caldă. Maximele termice vor fi de 33 de grade în zona Bărăganului, acolo unde își va face simțită prezența și vântul. După-amiază, vor fi perioade cu cer înnorat, dar și averse, pe suprafețe restrânse.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

Vremea din Moldova sudică și nordul Munteniei este caracterizată de instabilitate. Vor oscila perioadele cu soare cu cele cu ploi cu tunete și fulgere. Maximele termice se opresc la 30 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, temperaturile scad simțitor, iar maximele ajung la valori sub normalul perioadei. Soarele va putea fi văzut pe cer doar trecător și vor avea loc mai multe serii de averse, însoțite de fenomene de instabilitate, relatează Știrile ProTV.

Vremea în Transilvania și Maramureș

Ploă și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, mai abundent în zona Transilvaniei. Soarele se vede doar la trecerea dintre nori, iar maximele se opresc la 28 de grade – pe la Satu Mare.

În vestul României, ploile apar pe suprafețe mai restrânse, preponderent în zonele montane. Chiar dacă aici, vremea predominantă va fi însorită, vântul își face simțită prezența cu intensificări de până la 70 km/h. După prânz, maximele termice vor fi de cel mult 30 de grade.

Pe de altă parte, transilvănenii vor avea parte de o zi mohorâtă. O să plouă torențial, în mai multe reprize, chiar și cu descărcări electrice. Cantitatea de apă strânsă va fi de peste 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile scad simțitor și nu depășesc 25 de grade – pe la Alba Iulia.

Vremea în sudul țării

Oltenia nu este privată complet de soare, însă pe parcursul zilei, dar și la noapte, sunt așteptate averse puternice, care vor lăsa cantități însemnate de apă. Vântul are intensificări, iar pe spații mici se pot forma vijelii și sunt condiții de grindină. Maximele ating 31 de grade pe la Slatina.

În sud, vremea se răcorește în comparație cu ziua de ieri, însă vremea se menține călduroasă în Lunca Dunării, unde se vor înregistra în jur de 33 de grade. Instabilitatea crește și în această zonă, unde va ploua abundent, cu tunete și fulgere. De asemenea, vântul agită atmosfera și o să cadă grindină.

 

Vremea în București

În București, mercurul din termometre scade puțin și se oprește la 32 de grade. Va apărea și soarele, dar vor fi și perioade de cer înnorat, averse, descărcări electrice și vânt intens. Astfel de manifestări sunt așteptate atât pe parcursul zilei, cât și al nopții. Minima ajunge la 17 grade.

 

Vremea la munte

Cei care și-au rezervat o vacanță la munte au ocazia de a se relaxa în cabanele și pensiunile la care s-au cazat sau chiar în aer liber, dar într-un loc acoperit. Vremea se răcește, iar în a doua parte a zilei, în special în Meridionali, va ploua în mai multe reprize. Nu vor lipsi nici descărcările electrice, nici grindina, și se vor forma vijelii.

Cantitatea de apă care va cădea va fi de peste 40 de litri de apă pe metru pătrat.

 

Vremea la mare

Vremea nu o să le ridice probleme turiștilor de pe litoral. Maximele termice ating 31 de grade pe plajă și 25 de grade în apă, însă vântul va avea unele intensificări, ajungând chiar la 50 km/h.

