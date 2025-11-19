B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea astăzi, 19 noiembrie. Se anunță precipitații și cer înnorat în cea mai mare parte a țării

Vremea astăzi, 19 noiembrie. Se anunță precipitații și cer înnorat în cea mai mare parte a țării

B1.ro
19 nov. 2025, 09:05
Vremea astăzi, 19 noiembrie. Se anunță precipitații și cer înnorat în cea mai mare parte a țării
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Vremea în sudul țării
  2. Vremea de astăzi în Moldova, Muntenia și Bucovina
  3. Vremea în centrul și vestul țării
  4. Vremea în Capitală, astăzi

Astăzi, vremea se răcește și în zonele din țară unde, la începutul săptămânii, valorile termice erau cu mult peste normalul perioadei. Mare parte din țară se va confrunta cu ploi, iar temperaturile anunță apropierea de iarnă.

Vremea în sudul țării

Românii din Dobrogea și Bărăgan nu au o zi cu foarte mult soare. Ba din contră, norii vor acoperi cerul pe parcursul zilei și sunt așteptate ploi, mai ales seara, și intensificări ale vântului. Cantitățile de apă acumulate vor ajunge la 15 litri pe metru pătrat. Dacă ieri, termometrele indicau și 21 de grade, astăzi, valorile termice scad până la 8 grade.

În Oltenia, vremea nu diferă cu mult de cea din Dobrogea și Bărăgan. Cerul este înnorat, apar și ploi, iar în unele momente ale zilei, și vântul își va face simțită prezența. Temperaturile înregistrează o ușoară creștere, astfel că după prânz, termometrele vor indica 10-11 grade.

Vremea de astăzi în Moldova, Muntenia și Bucovina

Temperaturile scad și în partea de sud a Moldovei și în nordul Munteniei, astfel că nu mai depășesc 8 grade. La fel ca și în sudul țării, atmosfera va fi închisă, iar în anumite zone se vor înregistra și precipitații sub formă de ploaie.

Vremea nu diferă cu mult în partea de nord a Moldovei și în Bucovina. Și aici cerul va fi înnorat și va ploua pe arii restrânse. În primele ore ale dimineții, precipitațiile sunt sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile continuă să scadă, iar după prânz, termometrele nu vor indica mai mult de 4 grade Celsius, potrivit informațiilor ANM.

Vremea în centrul și vestul țării

Înnorat va fi și în Transilvaniei și Maramureș, însă nu sunt așteptat precipitații. Ba mai mult, vremea se va încălzi, iar valorile termice vor ajunge la 9 grade Celsius.

În vestul țării, mai ales în Banat și Crișana, cerul va fi preponderent înnorat și există șanse să plouă. Și aici, mercurul din termometre va urca comparativ cu ziua precedentă, indicând valori termice până la 9 grade.

Vremea în Capitală, astăzi

În București, temperaturile scad semnificativ. Locuitorii Capitalei nu vor avea parte de o zi prea însorită, ba din contră, se vor înregistra chair și precipitații sub formă de ploaie și intensificări ale vântului. Maximele nu vor depăși 8 grade pe timpul zilei, iar la noapte, temperaturile vor scădea până la 6 grade.

Tags:
Citește și...
Ninsori abundente în România. În ce zone va ninge și câte zile va dura episodul de iarnă autentică
Meteo
Ninsori abundente în România. În ce zone va ninge și câte zile va dura episodul de iarnă autentică
ANM: Ce surprize pregătește începutul de iarnă. Află cum se anunță vremea de 1 Decembrie și de Moș Nicolae
Meteo
ANM: Ce surprize pregătește începutul de iarnă. Află cum se anunță vremea de 1 Decembrie și de Moș Nicolae
Vremea în România, 18 noiembrie 2025: precipitații mixte și răcire semnificativă
Meteo
Vremea în România, 18 noiembrie 2025: precipitații mixte și răcire semnificativă
Vremea în România pe 18 noiembrie 2025: Ploaie și răcire accentuată
Meteo
Vremea în România pe 18 noiembrie 2025: Ploaie și răcire accentuată
ANM avertizează: Cod roșu de vânt în zona montană. Cât de puternice vor fi rafalele de vânt
Meteo
ANM avertizează: Cod roșu de vânt în zona montană. Cât de puternice vor fi rafalele de vânt
Vremea se schimbă radical! ANM anunță ninsori, ploi și vânt puternic în România: „Temperaturile vor scădea simțitor în toate regiunile” (VIDEO)
Meteo
Vremea se schimbă radical! ANM anunță ninsori, ploi și vânt puternic în România: „Temperaturile vor scădea simțitor în toate regiunile” (VIDEO)
Atenționare meteo de ceață densă. ANM a emis un Cod Galben pentru 20 de județe
Meteo
Atenționare meteo de ceață densă. ANM a emis un Cod Galben pentru 20 de județe
Prognoza meteo pentru ziua 17 noiembrie. Săptămâna începe cu vreme schimbătoare
Meteo
Prognoza meteo pentru ziua 17 noiembrie. Săptămâna începe cu vreme schimbătoare
Vremea în România, 16 noiembrie: O zi cu contrast termic și cer variabil
Meteo
Vremea în România, 16 noiembrie: O zi cu contrast termic și cer variabil
Vremea în România, 16 noiembrie 2025: temperaturi și condiții meteo
Meteo
Vremea în România, 16 noiembrie 2025: temperaturi și condiții meteo
Ultima oră
10:11 - Parteneriatul public-privat, soluția pentru dezvoltarea României: Statul rămâne proprietar, dar beneficiază de tehnologie, expertiză și eficiență private
09:53 - Primul strat consistent de zăpadă îi pune în alertă pe șoferi. Ce reguli se aplică, ce amenzi riști și ce trebuie să faci pentru a conduce în siguranță
09:41 - Fostul director al Filarmonicii din Arad a luat la bătaie un cuplu, pe trecerea de pietoni. De la ce a pornit conflictul
09:33 - Drulă: Se face un joc de manipulare cu sondajele. PNL are o istorie. Anul trecut, de exemplu, l-au dat pe Burduja peste Nicușor Dan. Dan a câștigat apoi cu 48% și Burduja a luat doar 7%
09:24 - Frigiderul sau televizorul îți pot crește factura lunară. Află cât curent consumă în doar 24 de ore
Catalin Drula
08:57 - Cum a ajuns Cătălin Drulă deputat de Timiș, deși e născut în București: „Eram 20 de oameni în USR Timiș la început”
08:34 - Domeniul tot mai atractiv pentru tinerii români. Salariile pot ajunge și la 14.000 de lei
08:30 - Traficul pe DN1 este complet paralizat. O cisternă cu substanțe periculoase s-a răsturnat în zona Timișul de Sus
08:19 - România, ultimul loc în UE la studii postliceale. „Copiii văd în jurul lor oameni care trăiesc bine fără prea multe studii”
07:56 - Soldat rus, în cârje și cu guler cervical, luat cu forța de acasă și trimis pe front. „Ce fel de război încearcă să câștige cu persoane invalide?”