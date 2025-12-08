Astăzi, 8 decembrie 2025, în majoritatea zonelor se va menţine o vreme neobişnuită pentru început de iarnă: temperaturile vor fi mai blânde decât de obicei, iar precipitaţiile vor fi reduse sau absente, conform estimărilor anunţate de Administrația Națională de Meteorologie ( ).

Cum va fi vremea azi

În general, în cea mai mare parte a ţării sunt aşteptate temperaturi uşor peste medie, ridicându-se spre valorile blânde pentru sezon.

Precipitaţiile se vor menţine la cote reduse în majoritatea regiunilor, ceea ce înseamnă un debut de decembrie mai degrabă uscat pentru multe zone.

În regiunile vestice, nordice și centrale se aşteaptă cele mai mari abateri termice pozitive — adică temperaturi mai calde decât ar fi normal pentru această dată.

În zonele montane pot exista diferenţe: în general mai rece, posibil cu precipitaţii mixte, dar nu se anticipează episoade majore de ninsoare sau fenomene extreme, din informațiile disponibile pentru azi.

Ce indică prognoza pe termen scurt (8 decembrie-5 ianuarie 2026)

ANM anticipează un interval de iarnă atipic pentru mare parte din ţară: valorile termice vor fi mai ridicate decât mediile climatologice ale perioadei 2005-2024.

Precipitaţiile vor fi, în general, sub medie – ceea ce sugerează o iarnă cu mai puţină ploaie sau ninsoare decât ne-am obişnuit.

Tendinţa de vreme mai blândă se va menţine şi spre finalul anului, inclusiv în sărbătorile de iarnă, ceea ce are implicatii pentru sezonalitatea tipică (posibilă lipsă de zăpadă, mai puţină umiditate).

Recomandări