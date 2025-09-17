Vara a trecut. Cu pași grăbiți, se apropie deja octombrie, iar toamna se simte din ce în ce mai mult cu ploi și vânt. Dacă nu te-ai bucurat îndeajuns de vară, căldură și cer senin, un îți oferă toate acestea, chiar și în octombrie. Este un loc potrivit pentru o vacanță de toamnă, la soare.

Despre ce oraș este vorba

Acest oraș european istoric se află în Italia. Țara este adesea asociată cu orașe emblematice precum Roma, Florența, Veneția și Milano sau Coasta Amalfi.

Matera este mai puțin cunoscută. Aceasta este o comoară ascunsă în sud. Orașul antic este amplasat în regiunea sudică Basilicata și este renumit pentru cartierul său extins de locuințe în peșteri, Sassi, care a fost locuit de cel puțin 9.000 de ani.

Temperaturi perfecte pentru o escapadă de toamnă

Pe lângă istoria sa bogată, clima din Matera este o atracție pentru turiști. În octombrie, temperatura medie maximă este de 23C, cu vârfuri de până la 27C posibile.

Mai mult, în această lună, orașul nu mai este atât de aglomerat, precum în vară.

Experiența unei turiste din New York

Kathy, un creator de conținut de călătorie din New York, a povestit pe rețelele de socializare cum a fost experiența sa în acest oraș, numit și „Orașul de piatră”, conform .

„Matera, un oraș istoric cu adevărat magic ca niciun alt oraș. Cel mai vechi oraș din Italia și, probabil, din toată Europa. Are 9.000 de ani!”, a mărturisit ea.

„Recomand cu căldură să rămâneți cel puțin o noapte pentru a experimenta pe deplin magia. Apusul este uimitor, cina în restaurantele asemănătoare peșterilor este memorabilă, iar răsăritul este și mai bun”, a adăugat.

Sassi, principala atracție

Sute de familii au trăit în condiții înghesuite în casele peșteră ale Sassi până în anii 1950. Acestea erau văzute drept rușinoase.

În anii 1980, peșterile abandonate din Matera nu mai erau văzute ca fiind jenante, ci mai degrabă fascinante.

Orașul a primit statutul de Patrimoniu Mondial UNESCO în 1993, recunoscut ca fiind „cel mai remarcabil exemplu intact de așezare troglodită din regiunea mediteraneană, perfect adaptată la terenul și ecosistemul său”.

Atracții turistice din Matera

Matera are următoarele atracții turistice:

Belvedere din Sasso Barisano, lângă Mănăstirea Sant’Agostino

Belvedere din Sasso Barisano lângă biserica San Pietro Barisano

Palombaro Lungo

Biserica Sfântul Francisc de Assisi

Palatul Lanfranchi

Punct de belvedere Sasso Caveoso (Belvedere di Piazza Giovanni Pascoli)

Biserica Santa Lucia alle Malve

Casa de locuit Casa Grotta nei Sassi

Biserica Sfânta Maria a Idrisului

Biserica San Pietro Caveoso

Catedrala Matera (Catedrala Madonna della Bruna și Sant’Eustachio)

Podul Tibetano della Gravina

Biserica de piatră a Madonna delle Tre Porte

Biserica de piatră San Falcione

Asceterio di Sant’Agnese (Santa Maria dell’Arco)

Biserica Madonna degli Angeli

Case subterane, rotunde, pe platoul Murgia Timone

Punctul de belvedere și punctul de plecare al traseelor

Complexul sacru San Nicola dei Greci și Madonna delle Virtù

Cum ajungi în Matera

Pentru a ajunge în orașul Matera, ai mai multe variante. Cea mai ușoară și rapidă este cea cu avionul. Poți lua avionul din București, Cluj, Timișoara, Iași, Craiova sau Suceava către Bari, Italia. Din Bari ajungi cel mai ușor în Matera cu autobuzul, în aproximativ o ora, sau cu trenul. În cazul în care alegi varianta cu trenul, trebuie să știi că durata aproximativă este de o oră și patruzeci de minute.

De asemenea, poți alege și varianta de a închiria o mașină pentru a ajunge din Bari în Matera. Drumul este de aproximativ o oră și zece minute de condus.

Există și trenuri din România spre Italia însă drumul este mult mai lung, peste 24 de ore. La fel este și în cazul autocarelor sau mersul cu mașina personală.