Vara a trecut. Cu pași grăbiți, se apropie deja octombrie, iar toamna se simte din ce în ce mai mult cu ploi și vânt. Dacă nu te-ai bucurat îndeajuns de vară, căldură și cer senin, un oraș european îți oferă toate acestea, chiar și în octombrie. Este un loc potrivit pentru o vacanță de toamnă, la soare.
Acest oraș european istoric se află în Italia. Țara este adesea asociată cu orașe emblematice precum Roma, Florența, Veneția și Milano sau Coasta Amalfi.
Matera este mai puțin cunoscută. Aceasta este o comoară ascunsă în sud. Orașul antic este amplasat în regiunea sudică Basilicata și este renumit pentru cartierul său extins de locuințe în peșteri, Sassi, care a fost locuit de cel puțin 9.000 de ani.
Pe lângă istoria sa bogată, clima din Matera este o atracție pentru turiști. În octombrie, temperatura medie maximă este de 23C, cu vârfuri de până la 27C posibile.
Mai mult, în această lună, orașul nu mai este atât de aglomerat, precum în vară.
Kathy, un creator de conținut de călătorie din New York, a povestit pe rețelele de socializare cum a fost experiența sa în acest oraș, numit și „Orașul de piatră”, conform Mirror.
„Matera, un oraș istoric cu adevărat magic ca niciun alt oraș. Cel mai vechi oraș din Italia și, probabil, din toată Europa. Are 9.000 de ani!”, a mărturisit ea.
„Recomand cu căldură să rămâneți cel puțin o noapte pentru a experimenta pe deplin magia. Apusul este uimitor, cina în restaurantele asemănătoare peșterilor este memorabilă, iar răsăritul este și mai bun”, a adăugat.
Sute de familii au trăit în condiții înghesuite în casele peșteră ale Sassi până în anii 1950. Acestea erau văzute drept rușinoase.
În anii 1980, peșterile abandonate din Matera nu mai erau văzute ca fiind jenante, ci mai degrabă fascinante.
Orașul a primit statutul de Patrimoniu Mondial UNESCO în 1993, recunoscut ca fiind „cel mai remarcabil exemplu intact de așezare troglodită din regiunea mediteraneană, perfect adaptată la terenul și ecosistemul său”.
Matera are următoarele atracții turistice:
Pentru a ajunge în orașul Matera, ai mai multe variante. Cea mai ușoară și rapidă este cea cu avionul. Poți lua avionul din București, Cluj, Timișoara, Iași, Craiova sau Suceava către Bari, Italia. Din Bari ajungi cel mai ușor în Matera cu autobuzul, în aproximativ o ora, sau cu trenul. În cazul în care alegi varianta cu trenul, trebuie să știi că durata aproximativă este de o oră și patruzeci de minute.
De asemenea, poți alege și varianta de a închiria o mașină pentru a ajunge din Bari în Matera. Drumul este de aproximativ o oră și zece minute de condus.
Există și trenuri din România spre Italia însă drumul este mult mai lung, peste 24 de ore. La fel este și în cazul autocarelor sau mersul cu mașina personală.