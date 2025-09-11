B1 Inregistrari!
Poliția Locală va funcționa după noi reguli. Toate interacțiunile cu cetățenii vor fi filmate

Poliția Locală va funcționa după noi reguli. Toate interacțiunile cu cetățenii vor fi filmate

Adrian Teampău
11 sept. 2025, 10:49
Poliția Locală va funcționa după noi reguli. Toate interacțiunile cu cetățenii vor fi filmate
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Poliția locală va filma interacțiunile cu cetățenii
  2. Cum poate utiliza Poliția locală bodycam-urile
  3. Poliția locală nu are nevoie de permisiune pentru înregistrări
  4. Ce avantaje prezintă utilizarea camerelor video
  5. Măsura aliniază România la practicile europene

Poliția Locală va funcționa după noi reguli, conform unui proiect de lege aflat în dezbatere în Parlament. Agenții vor fi dotați cu camere video de corp și vor înregistra fiecare interacțiune cu cetățenii.

Poliția locală va filma interacțiunile cu cetățenii

Inițiativa legislativă a fost depusă la Senat și propune modificarea Legii nr. 155/2010, privind Poliția Locală. Potrivit proiectului, polițiștii locali vor fi dotați cu bodycam-uri care vor fi activate la fiecare interacțiune cu cetățenii. Astfel, oamenii vor fi filmați, chiar dacă nu sunt de acord cu acest lucru.

Autorii proiectului susțin că, prin această măsură va crește transparența activității agenților și, în plus le va oferi un nivel mai ridicat de protecție în timpul intervențiilor. Astfel, în cazul unor eventuale conflicte cu potențialii suspecți, autoritățile vor avea la dispoziție și probe video care să susțină sau să infirme punctele de vedere emise de poliția locală.

Dacă va fi aprobat, actul normativ va extinde procedurile de folosire ale camerelor video, reglementate, în prezent, pentru polițiștii din cadrul inspectoratelor județene de poliție subordonate MAI.

Legea aflată în parlament, prevede că sistemele de înregistrare audio-video portabile, care vor intra în dotarea polițiștilor locali vor putea fi utilizate doar în anumite condiții.

Cum poate utiliza Poliția locală bodycam-urile

Dacă proiectul de lege va fi adoptat și va intra în vigoare, poliția locală va putea folosi bodycam-urile doar în exercitarea atribuțiilor legale de serviciu. Înregistrările vor fi utilizate, ulterior, ca probe, în cadrul unor anchete, mai ales pentru a demonstra situațiile în care polițiștii sunt acuzați de abuz sau, dimpotrivă, devin victime ale unor agresiuni.

Proiectul prevede situațiile în care vor putea fi activate sistemele de înregistrare audio-video, după cum urmează:

  • pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale;
  • pentru menținerea ordinii și liniștii publice;
  • pentru documentarea corectă a intervențiilor;
  • pentru probarea eventualelor fapte de ultraj asupra polițiștilor;
  • pentru protecția persoanelor vizate de acțiuni sau intervenții.

Poliția locală nu are nevoie de permisiune pentru înregistrări

Proiectul de act normativ propus prevede că poliția locală nu va avea nevoie de acordul persoanelor  atunci când polițiștii locali le filmează în spațiul public. Aceste înregistrări vor fi permise în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce revin agenților, cu respectarea Regulamentului UE nr. 679/2016 (GDPR), privind protecția datelor cu caracter personal.

Polițiștii locali vor putea activa camerele de corp în acțiuni de patrulare, la intervenții, cu prilejul verificărilor și a controalelor fără să aibă nevoie de consimțământul cetățenilor.

Legea este de natură să permită polițiștilor să obțină probe cheie, sub forma înregistrărilor audio-video, care să fie prezentate în instanță, fapt ce ar elimina controversele și ar clarifica anumite situații legate de felul în care au avut loc intervenția.

Ce avantaje prezintă utilizarea camerelor video

Dacă legea va fi adoptată de Parlament și va intra în vigoare, poliția locală se va putea alinia, din această perspectivă, cu lucrătorii din Poliția Națională. Utilizarea acestor camere video de corp prezintă și alte avantaje menite să ducă la îmbunătățirea activității polițiștilor:

  • crește transparența în relația polițist-cetățean;
  • descurajează comportamentele agresive ale celor verificații;
  • protejează agenții de poliție implicați în intervenție, dar și eventualii suspecți;
  • responsabilizează polițiștii locali în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Măsura aliniază România la practicile europene

Proiectul de lege propus spre aprobare în Parlament va duce la alinierea practicilor românești la tendințele europene legate de dotarea forțelor de ordine cu sisteme audio-video de monitorizare. Aceste echipamente au drept scop creșterea încrederii publicului în forțele de ordine, dar și responsabilizarea agenților față de cetățeni.

Atfel de sisteme au fost implementate în alte țări europene precum Franța, Germania, Marea Britanie sau Olanda. Aici rapoartele oficiale arată o reducere a numărului de incidente violente și de plângeri legate de abuzurile comise de polițiști.

