B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea în România, 10 decembrie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm astăzi

Vremea în România, 10 decembrie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm astăzi

B1.ro
10 dec. 2025, 10:33
Vremea în România, 10 decembrie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm astăzi
Foto: Freepik
Cuprins
  1. Temperaturi peste medie
  2. Norii domină, precipitațiile lipsesc
  3. Vremea la munte

Ziua de 10 decembrie se anunță a fi o zi care sfidează tiparele obișnuite ale iernii în România. Dacă te-ai săturat de ger și zăpadă, veștile de astăzi sunt optimiste: vremea va fi neobișnuit de caldă pentru această perioadă, înscriindu-se în tendința generală a unui început de decembrie blând la nivel național.

Temperaturi peste medie

Conform estimărilor meteorologice, ziua de 10 decembrie marchează un vârf de încălzire în prima decadă a lunii. În loc de temperaturi specifice iernii, vom avea parte de valori care, în anumite zone, se vor apropia chiar de cele de primăvară.

Vârfuri de temperatură pe regiuni

  • Banat și Crișana (Vest): Această zonă va înregistra cele mai ridicate valori. Media regională a maximelor va urca până la 12°C – 14°C pe 10 decembrie. Această diferență semnificativă față de normalul perioadei oferă un aer plăcut de toamnă târzie.
  • Oltenia și Muntenia (Sud): În aceste regiuni, maximele se vor situa, de asemenea, peste normele climatologice, ajungând frecvent la 8°C – 10°C. Vremea se menține blândă, fără riscuri majore de îngheț în timpul zilei.
  • Transilvania și Moldova (Est/Centru): Deși temperaturile vor fi mai scăzute decât în vest, ele vor depăși media specifică lunii decembrie, ajungând la 6°C – 9°C.

Norii domină, precipitațiile lipsesc

Deși temperaturile sunt ridicate, cerul va fi, în general, mai mult noros pe parcursul zilei în majoritatea regiunilor, în special în zonele joase și de deal, unde se poate semnala pe alocuri și ceață sau burniță izolate, mai ales dimineața și seara.

  • Precipitații: Probabilitatea de precipitații este scăzută la nivelul întregii țări, menținându-se sub forma de ploi slabe sau burniță. Nu sunt așteptate ninsori semnificative în zonele de câmpie.
  • Vântul: Va sufla în general slab până la moderat, fără intensificări notabile care să creeze disconfort termic.

Vremea la munte

La munte, vremea va fi, de asemenea, neobișnuit de caldă, cu maxime care pot urca până la 8°C – 10°C la altitudini medii. Cu toate acestea, la altitudinile mari, sunt posibile precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), însă acestea vor fi în general izolate.

Tags:
Citește și...
Vremea în România, 10 decembrie: temperaturi ridicate și nori în aproape toată țara
Meteo
Vremea în România, 10 decembrie: temperaturi ridicate și nori în aproape toată țara
Luna decembrie intră în istorie? Șefa ANM a anunțat ce temperaturi ne așteaptă
Meteo
Luna decembrie intră în istorie? Șefa ANM a anunțat ce temperaturi ne așteaptă
Unde va ninge în România de sărbători: Destinații europene pentru un peisaj de iarnă autentic
Meteo
Unde va ninge în România de sărbători: Destinații europene pentru un peisaj de iarnă autentic
Ceață densă în mai multe zone ale țării. Avertizarea Cod galben a fost prelungit în alte șase județe UPDATE
Meteo
Ceață densă în mai multe zone ale țării. Avertizarea Cod galben a fost prelungit în alte șase județe UPDATE
Vremea în România, 9 decembrie. Iată care vor fi minimele și maximele zilei
Meteo
Vremea în România, 9 decembrie. Iată care vor fi minimele și maximele zilei
Prognoza meteo, 9 decembrie 2025. Iată cum va fi vremea astăzi
Meteo
Prognoza meteo, 9 decembrie 2025. Iată cum va fi vremea astăzi
Cum va fi vremea înainte de Crăciun? ANM a publicat prognoza pentru perioada 08-21 decembrie 2025
Meteo
Cum va fi vremea înainte de Crăciun? ANM a publicat prognoza pentru perioada 08-21 decembrie 2025
Prognoza meteo, 8 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
Meteo
Prognoza meteo, 8 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
Vremea azi, 8 decembrie: temperaturi neașteptat de blânde și precipitații puține în toată țara
Meteo
Vremea azi, 8 decembrie: temperaturi neașteptat de blânde și precipitații puține în toată țara
Vremea azi, 7 decembrie: o zi blândă de iarnă, cu ploaie ușoară
Meteo
Vremea azi, 7 decembrie: o zi blândă de iarnă, cu ploaie ușoară
Ultima oră
12:22 - Criza apei continuă în Prahova. Situație absurdă, localnicii ar putea plăti apa pe care nu au primit-o. Ce spune prefectul județului (VIDEO)
12:11 - Alexandra Ungureanu, concert anulat: „În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”. Care a fost motivul, de fapt
11:49 - Legea australiană a intrat în vigoare. Milioane de copii au interdicție pe platformele sociale
11:40 - Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit
11:39 - Substanțele chimice din alimente amenință sănătatea globală. Ce spune un raport despre cancer, infertilitate și pierderi demografice masive
11:38 - Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes
11:32 - Produse hoteliere și utilizările specifice, în funcție de locație și de domeniul de activitate
11:21 - POLITICO: Cine va influența lumea politică în 2026. Cei mai puternici lideri politici care vor da direcția Europei. Cine sunt „jokerul”, „durerea de cap” sau „liderul din umbră”
11:05 - Gigi Becali și Tzanca Uraganu, întâlnire de gradul 0. Ce provocare i-a lansat patronul FCSB manelistului
10:52 - Oferte last minute pentru Crăciun și Revelion! Care sunt cele mai populare destinații