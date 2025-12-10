Ziua de 10 decembrie se anunță a fi o zi care sfidează tiparele obișnuite ale iernii în România. Dacă te-ai săturat de ger și zăpadă, veștile de astăzi sunt optimiste: vremea va fi neobișnuit de caldă pentru această perioadă, înscriindu-se în tendința generală a unui început de decembrie blând la nivel național.

Temperaturi peste medie

Conform estimărilor , ziua de 10 decembrie marchează un vârf de încălzire în prima decadă a lunii. În loc de temperaturi specifice iernii, vom avea parte de valori care, în anumite zone, se vor apropia chiar de cele de .

Vârfuri de temperatură pe regiuni

Banat și Crișana (Vest): Această zonă va înregistra cele mai ridicate valori. Media regională a maximelor va urca până la 12°C – 14°C pe 10 decembrie. Această diferență semnificativă față de normalul perioadei oferă un aer plăcut de toamnă târzie.

Oltenia și Muntenia (Sud): În aceste regiuni, maximele se vor situa, de asemenea, peste normele climatologice, ajungând frecvent la 8°C – 10°C. Vremea se menține blândă, fără riscuri majore de îngheț în timpul zilei.

Transilvania și Moldova (Est/Centru): Deși temperaturile vor fi mai scăzute decât în vest, ele vor depăși media specifică lunii decembrie, ajungând la 6°C – 9°C.

Norii domină, precipitațiile lipsesc

Deși temperaturile sunt ridicate, cerul va fi, în general, mai mult noros pe parcursul zilei în majoritatea regiunilor, în special în zonele joase și de deal, unde se poate semnala pe alocuri și ceață sau burniță izolate, mai ales dimineața și seara.

Precipitații: Probabilitatea de precipitații este scăzută la nivelul întregii țări, menținându-se sub forma de ploi slabe sau burniță. Nu sunt așteptate ninsori semnificative în zonele de câmpie.

Vântul: Va sufla în general slab până la moderat, fără intensificări notabile care să creeze disconfort termic.

Vremea la munte

La munte, vremea va fi, de asemenea, neobișnuit de caldă, cu maxime care pot urca până la 8°C – 10°C la altitudini medii. Cu toate acestea, la altitudinile mari, sunt posibile precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), însă acestea vor fi în general izolate.