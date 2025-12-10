Ziua de 10 decembrie se anunță a fi o zi care sfidează tiparele obișnuite ale iernii în România. Dacă te-ai săturat de ger și zăpadă, veștile de astăzi sunt optimiste: vremea va fi neobișnuit de caldă pentru această perioadă, înscriindu-se în tendința generală a unui început de decembrie blând la nivel național.
Conform estimărilor meteorologice, ziua de 10 decembrie marchează un vârf de încălzire în prima decadă a lunii. În loc de temperaturi specifice iernii, vom avea parte de valori care, în anumite zone, se vor apropia chiar de cele de primăvară.
Deși temperaturile sunt ridicate, cerul va fi, în general, mai mult noros pe parcursul zilei în majoritatea regiunilor, în special în zonele joase și de deal, unde se poate semnala pe alocuri și ceață sau burniță izolate, mai ales dimineața și seara.
La munte, vremea va fi, de asemenea, neobișnuit de caldă, cu maxime care pot urca până la 8°C – 10°C la altitudini medii. Cu toate acestea, la altitudinile mari, sunt posibile precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), însă acestea vor fi în general izolate.