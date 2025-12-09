Prognoza meteo, 9 decembrie 2025. Iată cum va fi vremea astăzi

, 9 decembrie 2025, se confruntă cu o vreme predominant închisă și umedă, caracteristică debutului de iarnă, dar cu variații semnificative de temperatură între regiuni. Este esențial să vă echipați corespunzător, deoarece ceața și precipitațiile își fac simțită prezența, afectând vizibilitatea și condițiile de drum.

Distribuția temperaturilor și a fenomenelor meteo

Temperaturile maxime la nivel național vor înregistra valori cuprinse, în general, între 3°C și 11°C. Minimele nocturne vor coborî sub pragul înghețului în special în zonele depresionare și pe înălțimile din Carpați.

Transilvania și Moldova: Aici se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi. Maximele nu vor depăși 3°C – 6°C . Cerul va fi mai mult noros. În zonele de deal și munte din Moldova și estul Transilvaniei, se pot semnala ninsori slabe sau precipitații mixte, dar și formare de polei dimineața și noaptea, așa că prudența în trafic este obligatorie.

Muntenia și Oltenia: Vremea va fi în general mai blândă, cu maxime de 6°C – 9°C . Cerul va fi acoperit, iar pe arii extinse se vor semnala ploi slabe . Ceața persistentă va fi un fenomen des întâlnit dimineața și seara, reducând drastic vizibilitatea, în special în apropierea cursurilor de apă.

Banat și Crișana: Aceste regiuni vor beneficia de cele mai ridicate temperaturi din țară, ajungând local la 9°C – 11°C . Ploile vor fi prezente, dar vor fi slabe. Vântul va sufla moderat, amplificând senzația de umezeală.

Dobrogea: Pe litoral, vremea va fi ușor mai răcoroasă decât în vestul țării, cu maxime în jurul valorii de 7°C – 8°C. Se așteaptă ploi pe parcursul zilei și un vânt activ, tipic zonei costiere.

Prognoza pe Zone Montane

La altitudini de peste 1500 de metri, iarna se instalează deja în forță. Temperaturile vor rămâne negative, iar va ninge moderat. Stratul de zăpadă se va menține consistent. Vântul va sufla tare, viscolind zăpada și făcând ca mersul pe munte să fie periculos. Turiștii sunt sfătuiți să se informeze de riscul de avalanșă înainte de orice drumeție.

Recomandări pentru Șoferi și Locuitori

Având în vedere fenomenele precum ceața, poleiul (în special în zonele depresionare și de deal) și ploile, rugăm toți participanții la trafic să circule cu viteză redusă și să adapteze stilul de condus la condițiile de drum. Vizibilitatea poate scădea sub 100-200 de metri în multe zone.