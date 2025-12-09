Prognoza meteo, 9 decembrie 2025. Iată cum va fi vremea astăzi

Astăzi, 9 decembrie 2025, România se confruntă cu o vreme predominant închisă și umedă, caracteristică debutului de iarnă, dar cu variații semnificative de temperatură între regiuni. Este esențial să vă echipați corespunzător, deoarece ceața și precipitațiile își fac simțită prezența, afectând vizibilitatea și condițiile de drum.
Temperaturile maxime la nivel național vor înregistra valori cuprinse, în general, între 3°C și 11°C. Minimele nocturne vor coborî sub pragul înghețului în special în zonele depresionare și pe înălțimile din Carpați.
La altitudini de peste 1500 de metri, iarna se instalează deja în forță. Temperaturile vor rămâne negative, iar va ninge moderat. Stratul de zăpadă se va menține consistent. Vântul va sufla tare, viscolind zăpada și făcând ca mersul pe munte să fie periculos. Turiștii sunt sfătuiți să se informeze de riscul de avalanșă înainte de orice drumeție.
Având în vedere fenomenele precum ceața, poleiul (în special în zonele depresionare și de deal) și ploile, rugăm toți participanții la trafic să circule cu viteză redusă și să adapteze stilul de condus la condițiile de drum. Vizibilitatea poate scădea sub 100-200 de metri în multe zone.