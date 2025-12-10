Ziua de 10 aduce o vreme surprinzător de caldă pentru mijlocul iernii, cu temperaturi ce urcă până la 14-15°C în unele regiuni. Cerul rămâne predominant noros, iar ploile sunt în general slabe și izolate. Iată cum se prezintă meteo pe regiuni pentru această azi!

Vreme caldă în vestul țării

În Banat și Crișana, temperaturile sunt mai degrabă de toamnă decât de decembrie. Maximele urcă astăzi spre 13-14°C, iar în zonele deluroase din Oltenia valorile pot atinge chiar 14-15°C. Cerul este în mare parte acoperit, dar ploile sunt reduse ca intensitate, posibil sub formă de burniță trecătoare.

Acesta este unul dintre cele mai calde intervale ale lunii, iar aerul cald venind dinspre vest determină o atmosferă plăcută, deși lipsită de soare.

Temperaturi moderate în Transilvania și Maramureș

Regiunile intracarpatice se bucură și ele de valori peste normalul perioadei. În Transilvania și Maramureș, maximele se situează în jurul a 8-10°C, iar minimele rămân la limita înghețului, între 0 și 2°C. Cerul se menține predominant noros, cu șanse mici de precipitații slabe, mai ales în zona depresionară.

Acest tip de vreme creează o senzație ușor rece din cauza umidității și a lipsei soarelui, însă temperaturile rămân considerabil mai ridicate față de deceniile trecute.

Moldova și Dobrogea, atmosferă calmă și blândă

În acest caz, în estul și sud-estul țării, maximele se apropie cam de 10–11°C. Astfel, Moldova rămâne sub un regim atmosferic liniștit, cu nori și, local, burniță. De asemenea, Dobrogea are parte de temperaturi apropiate de cele pe care le vedem primăvara devreme, iar vântul nu va crea disconfort semnificativ.

Muntenia și Oltenia, cea mai blândă zi a săptămânii

În sud, vremea este în continuare caldă pentru data din calendar. Maximele ating 10–12°C în Muntenia și pot depăși 14°C în Oltenia. Precipitațiile sunt rare, iar atmosfera rămâne calmă, cu nori joși și umezeală persistentă.