B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea în România, 10 decembrie: temperaturi ridicate și nori în aproape toată țara

Vremea în România, 10 decembrie: temperaturi ridicate și nori în aproape toată țara

B1.ro
10 dec. 2025, 08:29
Vremea în România, 10 decembrie: temperaturi ridicate și nori în aproape toată țara
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Vreme caldă în vestul țării
  2. Temperaturi moderate în Transilvania și Maramureș
  3. Moldova și Dobrogea, atmosferă calmă și blândă
  4. Muntenia și Oltenia, cea mai blândă zi a săptămânii

Ziua de 10 decembrie aduce o vreme surprinzător de caldă pentru mijlocul iernii, cu temperaturi ce urcă până la 14-15°C în unele regiuni. Cerul rămâne predominant noros, iar ploile sunt în general slabe și izolate. Iată cum se prezintă prognoza meteo pe regiuni pentru această azi!

Vreme caldă în vestul țării

În Banat și Crișana, temperaturile sunt mai degrabă de toamnă decât de decembrie. Maximele urcă astăzi spre 13-14°C, iar în zonele deluroase din Oltenia valorile pot atinge chiar 14-15°C. Cerul este în mare parte acoperit, dar ploile sunt reduse ca intensitate, posibil sub formă de burniță trecătoare.

Acesta este unul dintre cele mai calde intervale ale lunii, iar aerul cald venind dinspre vest determină o atmosferă plăcută, deși lipsită de soare.

Temperaturi moderate în Transilvania și Maramureș

Regiunile intracarpatice se bucură și ele de valori peste normalul perioadei. În Transilvania și Maramureș, maximele se situează în jurul a 8-10°C, iar minimele rămân la limita înghețului, între 0 și 2°C. Cerul se menține predominant noros, cu șanse mici de precipitații slabe, mai ales în zona depresionară.

Acest tip de vreme creează o senzație ușor rece din cauza umidității și a lipsei soarelui, însă temperaturile rămân considerabil mai ridicate față de deceniile trecute.

Moldova și Dobrogea, atmosferă calmă și blândă

În acest caz, în estul și sud-estul țării, maximele se apropie cam de 10–11°C.  Astfel, Moldova rămâne sub un regim atmosferic liniștit, cu nori și, local, burniță. De asemenea, Dobrogea are parte de temperaturi apropiate de cele pe care le vedem primăvara devreme, iar vântul nu va crea disconfort semnificativ.

Muntenia și Oltenia, cea mai blândă zi a săptămânii

În sud, vremea este în continuare caldă pentru data din calendar. Maximele ating 10–12°C în Muntenia și pot depăși 14°C în Oltenia. Precipitațiile sunt rare, iar atmosfera rămâne calmă, cu nori joși și umezeală persistentă.

Tags:
Citește și...
Vremea în România, 10 decembrie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm astăzi
Meteo
Vremea în România, 10 decembrie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm astăzi
Luna decembrie intră în istorie? Șefa ANM a anunțat ce temperaturi ne așteaptă
Meteo
Luna decembrie intră în istorie? Șefa ANM a anunțat ce temperaturi ne așteaptă
Unde va ninge în România de sărbători: Destinații europene pentru un peisaj de iarnă autentic
Meteo
Unde va ninge în România de sărbători: Destinații europene pentru un peisaj de iarnă autentic
Ceață densă în mai multe zone ale țării. Avertizarea Cod galben a fost prelungit în alte șase județe UPDATE
Meteo
Ceață densă în mai multe zone ale țării. Avertizarea Cod galben a fost prelungit în alte șase județe UPDATE
Vremea în România, 9 decembrie. Iată care vor fi minimele și maximele zilei
Meteo
Vremea în România, 9 decembrie. Iată care vor fi minimele și maximele zilei
Prognoza meteo, 9 decembrie 2025. Iată cum va fi vremea astăzi
Meteo
Prognoza meteo, 9 decembrie 2025. Iată cum va fi vremea astăzi
Cum va fi vremea înainte de Crăciun? ANM a publicat prognoza pentru perioada 08-21 decembrie 2025
Meteo
Cum va fi vremea înainte de Crăciun? ANM a publicat prognoza pentru perioada 08-21 decembrie 2025
Prognoza meteo, 8 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
Meteo
Prognoza meteo, 8 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
Vremea azi, 8 decembrie: temperaturi neașteptat de blânde și precipitații puține în toată țara
Meteo
Vremea azi, 8 decembrie: temperaturi neașteptat de blânde și precipitații puține în toată țara
Vremea azi, 7 decembrie: o zi blândă de iarnă, cu ploaie ușoară
Meteo
Vremea azi, 7 decembrie: o zi blândă de iarnă, cu ploaie ușoară
Ultima oră
12:34 - Începe procesul de golire a barajului Vidraru. Ce sunt sfătuiți cetățenii să facă
12:22 - Criza apei continuă în Prahova. Situație absurdă, localnicii ar putea plăti apa pe care nu au primit-o. Ce spune prefectul județului (VIDEO)
12:11 - Alexandra Ungureanu, concert anulat: „În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”. Care a fost motivul, de fapt
11:49 - Legea australiană a intrat în vigoare. Milioane de copii au interdicție pe platformele sociale
11:40 - Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit
11:39 - Substanțele chimice din alimente amenință sănătatea globală. Ce spune un raport despre cancer, infertilitate și pierderi demografice masive
11:38 - Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes
11:32 - Produse hoteliere și utilizările specifice, în funcție de locație și de domeniul de activitate
11:21 - POLITICO: Cine va influența lumea politică în 2026. Cei mai puternici lideri politici care vor da direcția Europei. Cine sunt „jokerul”, „durerea de cap” sau „liderul din umbră”
11:05 - Gigi Becali și Tzanca Uraganu, întâlnire de gradul 0. Ce provocare i-a lansat patronul FCSB manelistului