UPDATE: ANM a prelungit atenționarea Cod galben de ceaţă, în zone din şase judeţe. În următoarele ore, până la 14.00, meteorologii estimează că fenomenul va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, în localităţi din următoarele județe:

Caraş-Severin;

Arad;

Timiş (zona joasă);

Hunedoara;

Botoşani;

Argeş.

Știre inițială:

Ceață densă în mai multe regiuni ale țării, în această dimineață. Administraţia Naţională de Meteorologie ( ) a emis mai multe Cod galben pentru județe din toată țara.

Ceață densă în mai multe județe

Meteorologii au emis mai multe avertizări de tip Cod galben pentru această dimineață. Va fi ceață densă, se estimează, conform prognozei, până în jurul orei 10.00, în mai multe localități. Se estimează că vizibilitatea va fi redusă local sub 200 de metri. Fenomenul se va manifest, conform ANM, în localități din următoarele județe:

Judeţul Dolj : localităţile Calafat, Băileşti, Poiana Mare, Moţăţei, Ciupercenii Noi, Maglavit, Galicea Mare, Desa, Bistreţ, Bârca, Gighera, Rast, Afumaţi, Goicea, Giurgiţa, Urzicuţa, Piscu Vechi, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Cioroiaşi, Siliştea Crucii, Măceşu de Sus, Catane, Galiciuica, Măceşu de Jos, Cârna;

Județul Timiş ;

; Județul Alba : localitățile Sebeş, Şpring, Şibot, Săliştea, Cut;

Județul Hunedoara : localităţile: Deva, Orăştie, Brad, Simeria, Vaţa de Jos, Ilia, Dobra, Şoimuş, Baia de Criş, Geoagiu, Veţel, Zam, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănişca, Turdaş, Băcia, Ribiţa, Lăpugiu de Jos, Tomeşti, Burjuc);

: localităţile: Deva, Orăştie, Brad, Simeria, Vaţa de Jos, Ilia, Dobra, Şoimuş, Baia de Criş, Geoagiu, Veţel, Zam, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănişca, Turdaş, Băcia, Ribiţa, Lăpugiu de Jos, Tomeşti, Burjuc); Județul Bacău : localitățile Oneşti, Moineşti, Comăneşti, Târgu Ocna, Dărmăneşti, Dofteana, Oituz, Poduri, Helegiu, Pârjol, Bereşti-Tazlău, Slănic-Moldova, Berzunţi, Căiuţi, Livezi, Târgu Trotuş, Bârsăneşti, Pârgăreşti, Măgireşti, Sănduleni, Ştefan cel Mare, Solonţ, Scorţeni, Buciumi, Strugari, Ardeoani, Bogdăneşti;

Județul Caraş-Severin: localitățile Reşiţa, Bocşa, Moldova Nouă, Pojejena, Berzasca, Sicheviţa, Coronini, Socol, Ocna de Fier;

Alte județe sub cod galben de ceață

Județul Botoşan i: localităţile Dorohoi, Hudeşti, Mihai Eminescu, Suharău, Vlădeni, Ibăneşti, Şendriceni, Vârfu Câmpului, Cristineşti, Dersca, George Enescu, Hilişeu-Horia, Păltiniş, Broscăuţi, Pomârla, Roma, Darabani, Mihăileni, Corlăteni, Leorda, Cândeşti, Cordăreni, Brăeşti, Conceşti, Văculeşti, Lozna, Dimăcheni, Bucecea;

i: localităţile Dorohoi, Hudeşti, Mihai Eminescu, Suharău, Vlădeni, Ibăneşti, Şendriceni, Vârfu Câmpului, Cristineşti, Dersca, George Enescu, Hilişeu-Horia, Păltiniş, Broscăuţi, Pomârla, Roma, Darabani, Mihăileni, Corlăteni, Leorda, Cândeşti, Cordăreni, Brăeşti, Conceşti, Văculeşti, Lozna, Dimăcheni, Bucecea; Județul Suceava : localitățile Suceava, Fălticeni, Cajvana, Siret, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Udeşti, Şcheia, Vereşti, Preuteşti, Bosanci, Zvoriştea, Todireşti, Frătăuţii Noi, Dărmăneşti, Milişăuţi, Frătăuţii Vechi, Fântânele, Grăniceşti, Ipoteşti, Rădăşeni, Dorneşti, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vultureşti, Mitocu Dragomirnei, Hânţeşti, Pătrăuţi, Stroieşti, Bălcăuţi, Zamostea, Siminicea, Grămeşti, Calafindeşti, Buneşti, Fântâna Mare, Muşeniţa, Hârtop, Şerbăuţi;

: localitățile Suceava, Fălticeni, Cajvana, Siret, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Udeşti, Şcheia, Vereşti, Preuteşti, Bosanci, Zvoriştea, Todireşti, Frătăuţii Noi, Dărmăneşti, Milişăuţi, Frătăuţii Vechi, Fântânele, Grăniceşti, Ipoteşti, Rădăşeni, Dorneşti, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vultureşti, Mitocu Dragomirnei, Hânţeşti, Pătrăuţi, Stroieşti, Bălcăuţi, Zamostea, Siminicea, Grămeşti, Calafindeşti, Buneşti, Fântâna Mare, Muşeniţa, Hârtop, Şerbăuţi; Județul Argeş: localitățile Mioveni, Ştefăneşti, Călineşti, Bascov, Băiculeşti, Mihăeşti, Coşeşti, Bogaţi, Stâlpeni, Bălileşti, Mălureni, Ţiţeşti, Mărăcineni, Merişani, Budeasa, Dârmăneşti, Miceşti, Vultureşti, Davideşti, Cuca, Cotmeana, Morăreşti, Beleţi-Negreşti, Drăganu, Dobreşti, Boţeşti;

localitățile Mioveni, Ştefăneşti, Călineşti, Bascov, Băiculeşti, Mihăeşti, Coşeşti, Bogaţi, Stâlpeni, Bălileşti, Mălureni, Ţiţeşti, Mărăcineni, Merişani, Budeasa, Dârmăneşti, Miceşti, Vultureşti, Davideşti, Cuca, Cotmeana, Morăreşti, Beleţi-Negreşti, Drăganu, Dobreşti, Boţeşti; Județul Dâmboviţa: localitățile: Târgovişte, Pucioasa, I. L. Caragiale, Dragomireşti, Răzvad, Gura Ocniţei, Voineşti, Aninoasa, Tătărani, Comişani, Valea Lungă, Vulcana-Pandele, Ludeşti, Doiceşti, Glodeni, Ocniţa, Măneşti, Brăneşti, Ulmi, Cândeşti, Vulcana-Băi, Pietrari, Şotânga, Moţăieni, Vârfuri.

Avertizare pentru șoferii aflați în trafic

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

În aceste condiții, specialiștii recomandă șoferilor să se deplaseze cu prudență și să fie mai atenți la drum. Aceasta pentru a evita posibile incidente neprevăzute.

Trafic întrerupt pe DN 7, în condiții de ceață

Centrul Infotrafic din a transmis, în această dimineață, că traficul este oprit temporar pe DN 7 Piteşti – Râmnicu Vâlcea. Având în vedere fenomenul de ceață densă, soferilor li se recomandă să circule cu prudență.

a transmis că în zona localităţii Dumbrăveşti, judeţul Argeş, a avut loc o coliziune între un autoturism şi un ansamblu rutier.

În urma accidentului, o persoană a fost rănită. Poliția face investigații pentru a stabili cauzele în care s-a produs evenimentul.

Totodată, se estimează că circulația va fi reluată undeva după ora 9.00.