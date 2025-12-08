Vremea înainte de Crăciun în Maramureș
În primele două zile, media temperaturilor maxime va fi 8 grade, va crește ușor în 10 și 11 decembrie, când sunt estimate și valori în jurul a 10 grade, apoi se va reveni la o medie zilnică de 7…8 grade. Spre finalul intervalului ar fi posibilă o scădere a temperaturilor maxime.
Media temperaturilor minime se va menține la valori de 2…3 grade până în 12 decembrie, apoi sunt estimate valori preponderent negative – valori în general de -1 și 0 grade. Ploi slabe și burniță vor mai fi în perioada 8 – 13 decembrie, însă probabilitatea de a avea un episod cu precipitații pe arii mai extinse va fi în creștere după 18 decembrie.
Prognoza pentru 08 – 21 decembrie 2025, în Moldova
Este de așteptat ca vremea să se încălzească în intervalul 10-12 decembrie, iar temperaturile înregistrate să ajungă chiar și la 10 grade. După 12 decembrie, media temperaturilor se va situa între 6 și 8 grade, pe timpul zilei, urmând ca după 20 decembrie, valorile termice să scadă încă și mai mult.
În cea mai mare parte a intervalului, temperaturile minime vor fi de aproximativ 0 grade. Diferența o face perioada de 10 – 12 decembrie, când este de așteptat ca valorile să se încadreze între 2-4 grade.
În primele zile din perioada 08-21 decembrie, precipitațiile vor fi slabe și se vor manifesta pe arii restrânse. Cu cât ne îndreptăm spre finalul perioadei, este de așteptat ca ariile pe care se vor înregistraprecipitații să fie mai extinse.
Vremea înainte de Crăciun Dobrogea
În primele două zile, temperaturile maxime vor avea valori medii de 6–8 grade, apropiate de normalul climatologic al perioadei. O încălzire a vremii este prognozată pentru 10 și 11 decembrie, când media maximelor la nivel regional va ajunge la 10–11 grade. După acest interval, temperaturile din timpul zilei se vor menține, în general, peste 8–9 grade în cea mai mare parte a regiunii.
Temperaturile minime vor prezenta mici variații de la o zi la alta, situându-se, în medie, între 2 și 4 grade. O scădere a valorilor termice, atât diurne, cât și nocturne, este posibilă după data de 20 decembrie. Precipitațiile slabe, sub formă de burniță sau ploaie, pot apărea izolat în primele zile ale intervalului (8–12 decembrie). De asemenea, după 19 decembrie există posibilitatea producerii unui episod cu precipitații, probabilitatea acestuia fiind în creștere spre finalul perioadei analizate.
Prognoza pentru perioada 08 – 21 decembrie 2025, în Muntenia
În primele două zile, din cauza nebulozității, valorile maxime ale temperaturii nu vor depăși, în medie, 7–8 grade. Ulterior, în intervalul 10–12 decembrie, se va resimți o ușoară încălzire, mai ales în zonele de deal, iar media temperaturilor maxime la nivel regional va ajunge la 10–11 grade. După acest episod mai cald, temperaturile diurne vor varia de la o perioadă la alta, însă, în general, se vor situa în jurul valorilor de 8–9 grade. Temperaturile minime vor avea, în medie, valori de 1–2 grade pe parcursul majorității intervalului, existând posibilitatea apariției temperaturilor negative, mai ales în jurul mijlocului lunii decembrie și după data de 20.
Precipitațiile slabe, sub formă de burniță sau ploaie, pot apărea izolat în primele zile ale intervalului (8–12 decembrie). Un episod mai consistent de precipitații este posibil după 19 decembrie, probabilitatea acestora fiind în creștere spre finalul perioadei analizate.
Vremea din Oltenia, înainte de Crăciun
Pe parcursul întregului interval, temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate pentru zilele de 10, 11 și 12 decembrie, când media maximelor va atinge 11–12 grade. Această medie va rezulta din variații semnificative între zone, cu valori de până la 14–15 grade în regiunile deluroase subcarpatice și doar 6–8 grade în zonele afectate de ceață. După acest interval, este așteptată o ușoară răcire, însă și pentru a doua decadă a lunii decembrie sunt estimate temperaturi maxime medii de 8–9 grade. Totuși, spre finalul perioadei de prognoză, incertitudinea crește considerabil, existând indicii pentru o răcire după data de 20 decembrie.
Temperaturile minime vor rămâne, în medie, ușor pozitive (1–2 grade) până în 12 decembrie, urmând ca ulterior să scadă spre valori apropiate de 0 grade. Probabilitatea apariției precipitațiilor va fi redusă pe cea mai mare parte a intervalului, cu excepția intervalului 19–21 decembrie, când este posibil un episod cu precipitații.