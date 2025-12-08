Dacă românii vor avea sau nu zăpadă de sărbători este încă un mister. Însă, o certitudine este că următoarele două săptămâni, până în săptămâna de Crăciun, vremea va fi mai caldă decât este normal în această perioadă a anului, potrivit .

Vremea înainte de Crăciun în Banat

În primele zile din următoarele două săptămâni, tendința temperaturile din Banat este de creștere. După ce, pe 10 decembrie, valorile vor atinge 13-14 grade Celsius, vremea se va răci. Nu prea mult însă, căci în a doua parte a lunii decembrie, în medie, maximele se vor situa între 8 și 10 grade.

Când vine vorba de temperaturi minime, media acestora se va menține între 2-3 grade până în 12 decembrie, urmând să scadă până la 0-1 grad spre mijlocul lunii decembrie. Șansele de precipitații pe arii mai extinse va crește după 18 decembrie. Până atunci, se vor înregistra ploi sau burniță, dar doar în anumite zone.

Vremea în perioada 08 – 21 decembrie 2025 în Crișana

Și în Crișana, este de așteptat ca în prima parte a perioade 08-21 decembrie, temperaturile să urmeze un trend ascendent. Până pe 10 decembrie, maximele vor ajunge între 12-13 grade Celsius, urmând ca după această dată, vremea să se răcească ușor. În a doua parte a lunii, temperaturile maxime vor fi, în medie, de 8-9 grade Celsius.

Până pe 12 decembrie, media temperaturilor minime se va situa la 2-3 grade Celsius, urmând să coboare spre 0-1 grad. La fel ca în Banat, șansele de precipitații pe arii extinse vor crește după data de 18 decembrie.

Prognoza pentru Transilvania, în perioada 08 – 21 decembrie

Temperaturile vor fi peste normalul perioadei și în . Este de așteptat ca în primele 2-3 zile, temperaturile să crească până la valori de 10 grade, urmând ca după 11 decembrie, valorile medii să se situeze între 7 și 8 grade. Este posibil ca vremea să se răcească semnificativ după 20 decembrie.