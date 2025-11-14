Vremea în România, 14 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo

Pe 14 noiembrie 2025, experimentează o zi caracterizată în mare parte de condiții meteorologice stabile și un climat termic mai blând decât cel obișnuit pentru această perioadă a anului. Potrivit publicate, temperaturile se mențin relativ ridicate pentru mijlocul lunii noiembrie, reflectând un trend de încălzire ușoară în zone foarte variate.

Temperaturile și evoluția pe parcursul zilei

La nivel național, maximele diurne variază, în funcție de regiune, între 9 °C și 16 °C, cu cele mai ridicate valori anticipate în regiunile de sud și de vest ale țării.

Minimele matinale, la rândul lor, pot coborî între -2 °C și +5 °C, în funcție de altitudine și de regiune, cu difuzie mai accentuată a răcirii în zonele depresionare sau montane.

În marile centre urbane, cum ar fi Bucureștiul, se așteaptă o minimă de 5 °C și o maximă de 9 °C.

În Cluj-Napoca, temperaturile vor oscila între 1 °C și 8 °C, indicând o dimineață friguroasă, dar cu o încălzire moderată spre ora prânzului.

Pe coasta Mării Negre, în Constanța, temperaturile anunțate pentru zi sunt de aproximativ +5 °C dimineața, crescând spre +11 °C la amiază, conform prognozei meteo locale.

Cerul, precipitațiile și condițiile meteorologice

În cea mai mare parte a teritoriului, cerul va rămâne senin sau cu puțină nebulozitate, fără semnale clare de precipitații semnificative pe durata zilei.

În multe regiuni, mai ales în sud și centru, se poate forma ceață sau nebulozitate joasă, în special în prima parte a zilei.

Vântul va fi slab până la moderat, fără intensificări semnificative raportate la prognoza actuală pentru majoritatea zonelor.

Recomandări pentru populație