Vremea în România, 14 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo

14 nov. 2025, 08:25
Vremea în România, 14 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Temperaturile și evoluția pe parcursul zilei
  2. Cerul, precipitațiile și condițiile meteorologice
  3. Recomandări pentru populație

Pe 14 noiembrie 2025, România experimentează o zi caracterizată în mare parte de condiții meteorologice stabile și un climat termic mai blând decât cel obișnuit pentru această perioadă a anului. Potrivit informațiilor publicate, temperaturile se mențin relativ ridicate pentru mijlocul lunii noiembrie, reflectând un trend de încălzire ușoară în zone foarte variate.

Temperaturile și evoluția pe parcursul zilei

La nivel național, maximele diurne variază, în funcție de regiune, între 9 °C și 16 °C, cu cele mai ridicate valori anticipate în regiunile de sud și de vest ale țării.

Minimele matinale, la rândul lor, pot coborî între -2 °C și +5 °C, în funcție de altitudine și de regiune, cu difuzie mai accentuată a răcirii în zonele depresionare sau montane.

În marile centre urbane, cum ar fi Bucureștiul, se așteaptă o minimă de 5 °C și o maximă de 9 °C.

În Cluj-Napoca, temperaturile vor oscila între 1 °C și 8 °C, indicând o dimineață friguroasă, dar cu o încălzire moderată spre ora prânzului.

Pe coasta Mării Negre, în Constanța, temperaturile anunțate pentru zi sunt de aproximativ +5 °C dimineața, crescând spre +11 °C la amiază, conform prognozei meteo locale.

Cerul, precipitațiile și condițiile meteorologice

În cea mai mare parte a teritoriului, cerul va rămâne senin sau cu puțină nebulozitate, fără semnale clare de precipitații semnificative pe durata zilei.

În multe regiuni, mai ales în sud și centru, se poate forma ceață sau nebulozitate joasă, în special în prima parte a zilei.

Vântul va fi slab până la moderat, fără intensificări semnificative raportate la prognoza actuală pentru majoritatea zonelor.

Recomandări pentru populație

  • Pentru activități în aer liber: Având în vedere natura senină a cerului și temperaturile mai ridicate decât media sezonului, după-amiaza este un moment ideal pentru plimbări sau activități în aer liber.
  • Îmbrăcăminte recomandată: În prima parte a zilei, dimineața, este indicat să porți mai multe straturi – un strat de bază termic, un pulover și o jachetă – pentru a face față răcirii nocturne. Pe măsură ce ziua avansează, poți da jos un strat dacă te simți prea încălzit. Seara, când temperaturile scad din nou, o haină mai groasă sau o jachetă izolantă vor fi utile.
  • Siguranță rutieră și vizibilitate: În zonele unde se poate forma ceață sau nebulozitate joasă, mai ales dimineața, șoferii trebuie să fie atenți la vizibilitate redusă. Precauția la condus este recomandată, în special pe drumurile rurale sau de câmpie.
  • Planificarea activităților sociale: Dacă ai în plan o întâlnire după prânz sau o ieșire la prânz, momentul este favorabil datorită temperaturilor mai prietenoase și a cerului senin.
