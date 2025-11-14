B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Bolojan: „Să știți că, după poziția de premier, cred că cea mai dificilă poziție în administrația din România este cea de primar general al Capitalei”

Selen Osmanoglu
14 nov. 2025, 07:44
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. „Ai niște probleme dificil de rezolvat”
  2. „Bucureștenii vor alege, dar…”

Premierul Ilie Bolojan consideră că, după poziția de prim-ministru, a doua cea mai dificilă este cea de primar general al Capitalei.

„Ai niște probleme dificil de rezolvat”

„Să știți că, după poziția de premier, cred că cea mai dificilă poziție în administrația din România este cea de primar general al Capitalei, pentru că ai niște probleme foarte dificil de rezolvat. Bucureștiul are probleme financiare foarte mari, în sensul că o bună parte din veniturile Primăriei Generale sunt consumate pe subvențiile de la termoficare, unde au mari restanțe către furnizorii de energie și de la transportul în comun”, a declarat premierul, la Euronews, citat de Agerpres.

„Să fii primarul general al Capitalei ai probleme insurmontabile, gândiți-vă, de trafic, pentru că e nevoie de o planificare de a face pasaje, de a descongestiona principalele artere, ceea ce nu se poate face ușor într-o situație ca Bucureștiul, ai problema colaborării cu celelalte administrații”, a mai spus Ilie Bolojan.

„Bucureștenii vor alege, dar…”

Premierul crede că Ciprian Ciucu ar fi cel mai potrivit în poziția de primar general al Capitalei. Acesta îl vede pe „colegul” său drept „un om serios” și „atașat de București”.

„Nu poți să te califici la locul de muncă, pentru că înseamnă să pierzi ani pe care Bucureștiul nu și-i mai poate permite (…). Sigur, bucureștenii vor alege, dar domnul Ciprian Ciucu, colegul meu, a dovedit în Sectorul 6 că a schimbat în foarte multe locuri fața acelui sector și oricine se duce acolo sau locuiește, vede aceste lucruri”, a declarat Bolojan.

„A dovedit în acești ani că poți gestiona fonduri importante fără să ai scandaluri de corupție, fără să se pună problema la ce preț ai făcut o lucrare sau alta, deci le-a gestionat cu integritate. Este un om serios și un om care este atașat de București”, a mai adăugat premierul.

