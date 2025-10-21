B1 Inregistrari!
Vremea în România, 21 octombrie 2025: dimineață rece, după-amiază mai blândă

Vremea în România, 21 octombrie 2025: dimineață rece, după-amiază mai blândă

21 oct. 2025, 08:27
Vremea în România, 21 octombrie 2025: dimineață rece, după-amiază mai blândă
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Regiunile nordice şi montane
  2. Regiunile centrale şi vestice
  3. Regiunile sudice şi estice (inclusiv zona Bucureştiului)
  4. Ce trebuie să ştii

Astăzi, pe 21 octombrie, vremea în România se anunță cu schimbări semnificative de temperatură. Va fi o tranziţie de la dimineaţă rece la un final de zi cu temperaturi mai blânde, conform meteorologilor.

Regiunile nordice şi montane

În zonele de nord şi în special în regiunile montane se aşteaptă dimineaţă o uşoară lapoviţă sau precipitaţii mixte. Pe la ora 09:00, valorile termice vor fi în jur de -3 °C, apoi, pe măsură ce ziua progresează, cerul va deveni parţial însorit, iar temperatura urcă spre 0-2 °C până la prânz. Până după-amiaza se aşteaptă valori de 6-9 °C, cu cer schimbător. Spre seară, norii se reîntorc. Între orele 16:00-20:00, vom avea temperaturi de aproximativ 12-13 °C, iar în zonele înalte ar putea să apară din nou precipitaţii sau ceaţă.

Regiunile centrale şi vestice

În centrul şi vestul ţării, dimineaţa va fi rece, însă nu atât de dramatică ca în nord. De la orele 08:00-10:00, valorile vor fi în jur de 0-2 °C, apoi până la prânz se aşteaptă să se încălzească spre 6-9 °C. După-amiaza aduce valori mai ridicate, până la 10-13 °C. Cerul va alterna între soare şi nori, cu vizibilitate uşor redusă spre seară când norii se adună. În jurul orei 18:00-20:00, vor fi aproximativ 11-12 °C, cu condiţii mai puţin stabile.

Regiunile sudice şi estice (inclusiv zona Bucureştiului)

În sud şi est, situaţia este mai favorabilă: dimineaţa va începe cu vreme rece, dar ziua va aduce o încălzire vizibilă. Valorile se vor situa la început în jur de 2-3 °C, apoi spre prânz se aşteaptă să se îndrepte către 6-10 °C. După-amiaza putem ajunge la maxime de aproximativ 11-13 °C. În zona mare a capitalei, de exemplu, se preconizează precipitaţii mixte dimineaţa care vor duce spre o zi mult mai blândă. Seara, cerul devine mai închis, cu temperaturi scăzute de 10-11 °C.

Ce trebuie să ştii

  • Dimineaţa: foarte rece în toată ţara. Recomandăm strat gros de îmbrăcăminte, mai ales pentru nord/munte.
  • După-amiaza: încălzire apreciabilă. În sud şi est valorile pot fi chiar între 10-13 °C, ceea ce e confortabil pentru mijlocul toamnei.
  • Seara: temperaturile scad iar norii devin predominanţi.  E util să ai la tine o jachetă mai călduroasă.
  • Atenţie la zonele montane! Există risc de lapoviţă sau precipitaţii mixte în prima parte a zilei.
