B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea în România, 22 decembrie 2025: atmosferă mohorâtă și ceață înainte de Crăciun

Vremea în România, 22 decembrie 2025: atmosferă mohorâtă și ceață înainte de Crăciun

B1.ro
22 dec. 2025, 08:20
Vremea în România, 22 decembrie 2025: atmosferă mohorâtă și ceață înainte de Crăciun
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Prognoza meteo pe regiuni: unde apar precipitațiile?
  2. Temperaturile de astăzi: valori termice în scădere
  3. Recomandări pentru trafic și siguranță

Săptămâna Crăciunului debutează cu o atmosferă tipică de iarnă autentică în România. Astăzi, 22 decembrie 2025, românii se confruntă cu un cer predominant noros, fenomene de ceață persistentă și temperaturi care ne amintesc că ne aflăm în plin sezon rece. Dacă ai planificat ultimele cumpărături sau drumuri spre casă, iată ce trebuie să știi despre starea vremii.

Prognoza meteo pe regiuni: unde apar precipitațiile?

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ziua de luni aduce o nebulozitate stratiformă în majoritatea regiunilor țării. Acest fenomen se traduce prin nori joși care „apasă” asupra peisajului, oferind un aspect mohorât întregii zile.

  • În sudul și estul țării (Muntenia, Dobrogea, Moldova): Cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei. Izolat, pot apărea ploi slabe sau burniță, iar dimineața s-a semnalat ceață densă, care poate reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe drumurile naționale.
  • La munte: Condițiile sunt ceva mai dinamice. Trecător, se vor înregistra precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), iar vântul va sufla cu intensificări ușoare pe creste.
  • În vest și centru (Transilvania, Banat, Crișana): Deși norii persistă, șansele de precipitații sunt mai reduse, însă temperaturile rămân scăzute.

Temperaturile de astăzi: valori termice în scădere

Temperaturile maxime la nivel național se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, valori ce se apropie de mediile multianuale pentru această perioadă.În București, maxima zilei va atinge aproximativ 3 grade Celsius, cu un cer noros și condiții de ceață la primele ore. Noaptea va aduce temperaturi negative, coborând până la -2 grade Celsius, ceea ce favorizează apariția poleiului pe carosabil.

Recomandări pentru trafic și siguranță

Din cauza fenomenelor de ceață și burniță, vizibilitatea poate fi scăzută pe autostrăzi și drumuri europene. Poliția Rutieră recomandă:

  • Utilizarea luminilor de ceață și păstrarea unei distanțe de siguranță mai mari.
  • Atenție sporită la formarea poleiului, în special pe poduri și în zonele umbrite.
  • Verificarea stării anvelopelor de iarnă înainte de a pleca la drum lung spre zonele montane.
Tags:
Citește și...
Vremea astăzi, 21 decembrie. Românii din majoritatea regiunilor vor avea parte de o zi mohorâtă
Meteo
Vremea astăzi, 21 decembrie. Românii din majoritatea regiunilor vor avea parte de o zi mohorâtă
Vremea astăzi, 20 decembrie. Atmosferă mohorâtă în jumătate de țară și soare, în cealaltă jumătate
Meteo
Vremea astăzi, 20 decembrie. Atmosferă mohorâtă în jumătate de țară și soare, în cealaltă jumătate
Zonele din România unde va ninge de Crăciun. Află cum va fi vremea și în primele săptămâni din 2026
Meteo
Zonele din România unde va ninge de Crăciun. Află cum va fi vremea și în primele săptămâni din 2026
Vremea în România astăzi, 19 decembrie 2025. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Meteo
Vremea în România astăzi, 19 decembrie 2025. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Prognoza meteo, 19 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
Meteo
Prognoza meteo, 19 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
Vremea, 18 decembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm astăzi
Meteo
Vremea, 18 decembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm astăzi
Prognoza meteo, 18 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi în România
Meteo
Prognoza meteo, 18 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi în România
Un ciclon puternic amenință Europa: Lista țărilor afectate de „ciclonul bombă”. Ce fenomene meteo sunt așteptate
Meteo
Un ciclon puternic amenință Europa: Lista țărilor afectate de „ciclonul bombă”. Ce fenomene meteo sunt așteptate
Vremea astăzi, 17 decembrie. Temperaturile vor depăși normalul perioadei, în mai multe regiuni din țară
Meteo
Vremea astăzi, 17 decembrie. Temperaturile vor depăși normalul perioadei, în mai multe regiuni din țară
Vremea azi, 16 decembrie. Iată care vor fi minimele și maximele zilei
Meteo
Vremea azi, 16 decembrie. Iată care vor fi minimele și maximele zilei
Ultima oră
08:58 - Sfânta Anastasia și Sfântul Petru Movilă, sărbătoriți pe 22 decembrie
08:43 - Stânga pierde teren în Spania. Eşec pentru socialişti în cadrul unor alegeri regionale
08:10 - Explozie urmată de incendiu în urmă cu câteva minute. Pompierii intervin cu mai multe echipaje
08:02 - Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie
07:28 - Senatul dezbate moțiunea AUR împotriva ministrului Cătălin Predoiu
23:38 - Ministrul Educației, pe punctul de a pleca! Ce l-a făcut să ia în calcul retragerea din Guvern: „N-am şi nu visez carieră politică”
22:50 - Sondaj: România încheie anul 2025 cu un val de nemulțumire socială, neîncredere politică și presiune economică
22:05 - CJ Ilfov anunță extinderea transportului verde: „Sunt autobuze electrice care deja sunt pe traseu din Chitila spre Capitală” (VIDEO)
21:24 - Apa-canal, cel mai amplu proiect CJ Ilfov. Mirabela Dumitrache: „Oamenii au nevoie de condiții moderne în gospodărie” (VIDEO)
20:52 - CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră (VIDEO)