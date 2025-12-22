Săptămâna Crăciunului debutează cu o atmosferă tipică de iarnă autentică în România. Astăzi, 22 decembrie 2025, românii se confruntă cu un cer predominant noros, fenomene de ceață persistentă și temperaturi care ne amintesc că ne aflăm în plin sezon rece. Dacă ai planificat ultimele cumpărături sau drumuri spre casă, iată ce trebuie să știi despre starea vremii.
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ziua de luni aduce o nebulozitate stratiformă în majoritatea regiunilor țării. Acest fenomen se traduce prin nori joși care „apasă” asupra peisajului, oferind un aspect mohorât întregii zile.
Temperaturile maxime la nivel național se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, valori ce se apropie de mediile multianuale pentru această perioadă.În București, maxima zilei va atinge aproximativ 3 grade Celsius, cu un cer noros și condiții de ceață la primele ore. Noaptea va aduce temperaturi negative, coborând până la -2 grade Celsius, ceea ce favorizează apariția poleiului pe carosabil.
Din cauza fenomenelor de ceață și burniță, vizibilitatea poate fi scăzută pe autostrăzi și drumuri europene. Poliția Rutieră recomandă: