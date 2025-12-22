Săptămâna Crăciunului debutează cu o atmosferă tipică de iarnă autentică în . Astăzi, 22 decembrie 2025, românii se confruntă cu un cer predominant noros, fenomene de ceață persistentă și temperaturi care ne amintesc că ne aflăm în plin sezon rece. Dacă ai planificat ultimele cumpărături sau drumuri spre casă, iată ce trebuie să știi despre starea vremii.

Prognoza meteo pe regiuni: unde apar precipitațiile?

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie ( ), ziua de luni aduce o nebulozitate stratiformă în majoritatea regiunilor țării. Acest fenomen se traduce prin nori joși care „apasă” asupra peisajului, oferind un aspect mohorât întregii zile.

În sudul și estul țării (Muntenia, Dobrogea, Moldova): Cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei. Izolat, pot apărea ploi slabe sau burniță, iar dimineața s-a semnalat ceață densă, care poate reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe drumurile naționale.

La munte: Condițiile sunt ceva mai dinamice. Trecător, se vor înregistra precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), iar vântul va sufla cu intensificări ușoare pe creste.

În vest și centru (Transilvania, Banat, Crișana): Deși norii persistă, șansele de precipitații sunt mai reduse, însă temperaturile rămân scăzute.

Temperaturile de astăzi: valori termice în scădere

Temperaturile maxime la nivel național se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, valori ce se apropie de mediile multianuale pentru această perioadă.În București, maxima zilei va atinge aproximativ 3 grade Celsius, cu un cer noros și condiții de ceață la primele ore. Noaptea va aduce temperaturi negative, coborând până la -2 grade Celsius, ceea ce favorizează apariția poleiului pe carosabil.

Recomandări pentru trafic și siguranță

Din cauza fenomenelor de ceață și burniță, vizibilitatea poate fi scăzută pe autostrăzi și drumuri europene. Poliția Rutieră recomandă: