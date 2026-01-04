B1 Inregistrari!
Vremea în România, 4 ianuarie 2026. Precipitațiile se extind în toată țara, iar temperaturile încep să scadă treptat

04 ian. 2026, 10:44
Sursa foto: Freepik.com
  1. Vremea în sudul țării: Muntenia, Oltenia și București
  2. Zonele montane: Carpații Meridionali și de Curbură
  3. Prognoza în regiunile vestice și centrale: Banat și Transilvania
  4. Cum va arăta estul României: Moldova și Dobrogea

Prima duminică din an aduce o răcire treptată a vremii și un aspect închis al cerului în cea mai mare parte a țării, conform datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Deși valorile termice rămân peste mediile climatologice în anumite regiuni, instabilitatea se accentuează prin precipitații mixte și intensificări ale vântului.

Vremea în sudul țării: Muntenia, Oltenia și București

În regiunile sudice, principala amenințare este reprezentată de Codul Galben de polei și ploaie înghețată, fenomen care afectează vizibil traficul rutier, potrivit ANM. În București și în localitățile limitrofe, temperaturile nu depășesc 4-5 grade Celsius, iar precipitațiile sub formă de ploaie se transformă treptat în lapoviță spre seară. Vântul suflă cu intensificări locale, atingând viteze de 45-55 km/h, ceea ce accentuează senzația de frig și umezeală.

Zonele montane: Carpații Meridionali și de Curbură

La munte, iarna se manifestă violent sub incidența unui Cod Galben de viscol și ninsori abundente, valabil la altitudini de peste 1700 de metri. Rafalele de vânt depășesc 90 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea aproape de zero în masivele din sudul și centrul țării. Turiștii sunt avertizați că stratul de zăpadă crește semnificativ, iar riscul de blocaje pe drumurile de mare altitudine este unul ridicat.

Prognoza în regiunile vestice și centrale: Banat și Transilvania

În Transilvania și Banat, vremea este predominant închisă, cu precipitații mixte care se transformă treptat în ninsori pe parcursul zilei. Temperaturile maxime oscilează între 1 și 4 grade Celsius, iar răcirea accentuată din cursul după-amiezii favorizează depunerea unui strat subțire de zăpadă. Poleiul rămâne un risc major și în aceste zone, în special pe drumurile montane și în depresiunile unde aerul rece stagnează.

Cum va arăta estul României: Moldova și Dobrogea

Moldova resimte o pătrundere de aer polar dinspre nord-est, care aduce ninsori slabe și temperaturi ce abia trec de pragul înghețului. În Dobrogea, vântul este deosebit de activ, cu rafale ce pot depăși 60 km/h pe litoral, iar precipitațiile sunt predominant sub formă de ploaie. În ambele regiuni, cerul rămâne acoperit, iar umiditatea ridicată menține o atmosferă mohorâtă pe tot parcursul zilei de duminică.

