Situația meteorologică se deteriorează semnificativ în mai multe regiuni ale țării, unde ninsorile, lapovița și vântul puternic vor crea condiții dificile. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări, vizând atât zonele joase, cât și masivele montane.

Ce anunță informarea meteorologică generală emisă de ANM

Meteorologii au transmis o informare valabilă de duminică, ora 10.00, până marți, la aceeași oră, ce vizează precipitații moderate cantitativ, polei, vânt intens și viscol la munte. Potrivit specialiștilor, vor exista episoade succesive de în majoritatea regiunilor, cu acumulări semnificative de apă și zăpadă, mai ales în zonele montane.

„Temporar, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă în general de 10…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă consistent (20…50 cm). În zonele deluroase, precum şi în Transilvania şi în Maramureş vor predomina lapoviţa şi ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm. Vor fi precipitaţii mixte în Banat, Oltenia, Muntenia şi pe arii restrânse în Crişana, Moldova şi Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei. Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local şi temporar viscolind ninsoarea”, a arătat .

Unde sunt valabile Codul galben și Codul Portocaliu emise pentru începutul săptămânii

O avertizare Cod galben este în vigoare de duminică până luni în mai multe județe din Banat, Transilvania și Oltenia, dar și în zone montane și submontane. În aceste regiuni sunt așteptate precipitații predominant sub formă de ninsoare, cu acumulări importante și intensificări ale vântului.

”În intervalul menţionat, în Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi nordul Olteniei, în Carpaţii Meridionali şi Occidentali vor fi precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 15…25 l/mp şi local se va depune strat de zăpadă, la munte de 20…25 cm, iar în zonele joase de relief, de 10…20 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută”, a informat ANM.

Codul portocaliu vizează zonele montane ale județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, unde vor fi abundente. Aici, stratul de zăpadă nou depus poate ajunge la 25–30 de centimetri, iar vântul va sufla cu rafale de până la 90 km/h. Vizibilitatea va fi sever redusă, mai ales la altitudini mari, unde viscolul va fi persistent, potrivit Digi24.

Cum evoluează vremea de luni până marți

De luni dimineață până marți, un nou Cod galben va afecta numeroase județe din nordul, vestul și centrul țării. Meteorologii anunță ninsori la munte, iar în zonele joase, precipitații mixte ce pot favoriza depuneri de polei și formarea ghețușului. Cantitățile de apă vor ajunge local la 10–20 l/mp, cu strat nou de zăpadă inclusiv în zonele joase.

În Capitală, vremea va intra într-un proces de răcire treptată, cu ploi și condiții de polei, mai ales pe parcursul nopților. Temperaturile maxime vor coborî spre 2–5 grade, iar minimele se vor apropia de pragul de îngheț, fiind posibile și episoade de ceață. Bucureștiul se va afla sub incidența unei informări meteorologice generale privind poleiul.