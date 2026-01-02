Vreme extremă în județul Cluj! Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri dimineață, un Cod roșu și un Cod portocaliu de vreme severă, valabile pentru zonele montane înalte. Sunt afectate, în special, zonele de peste 1800 de metri altitudine și pot crea probleme serioase pentru turiști și pentru cei aflați în tranzit.

În ce zonă este valabil Codul roșu și cât durează avertizarea ANM

Potrivit , avertizarea nowcasting este în vigoare până la ora 10:00, în zona de munte a județului Cluj, la altitudini de peste 1800 de metri. Specialiștii atrag atenția că fenomenul este extrem de periculos și se poate intensifica local.

Vreme extremă în județul Cluj. Ce fenomene meteo extreme se așteaptă

În zonele vizate de codul roșu, se va înregistra vânt foarte puternic, cu rafale care pot depăși 120 km/h, determinând astfel un viscol puternic și troienirea zăpezii deja depuse. Din cauza intensității rafalelor, vizibilitatea poate deveni aproape zero, ceea ce face deplasarea extrem de periculoasă.

Ce presupune Codul portocaliu și ce spun meteorologii

Pe lângă , este în vigoare și o avertizare nowcasting de tip cod portocaliu, care anunță intensificări puternice ale vântului, cu viteze ce pot ajunge la 120-140 km/h. Autoritățile recomandă prudență maximă, evitarea traseelor montane și limitarea deplasărilor în zonele expuse fenomenelor severe.

Meteorologii și autoritățile avertizează turiștii și localnicii să evite drumurile din zonele montane înalte în intervalul avertizat, să urmeze indicațiile salvamontiștilor și să urmărească actualizările oficiale.