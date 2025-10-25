România se bucură astăzi, 25 octombrie 2025, de o zi frumoasă de , cu temperaturi mai ridicate decât media perioadei. Soarele domină cerul în sudul țării, iar ploile lipsesc aproape complet. Totuși, în nord și în zonele montane persistă aerul rece, semn că iarna se apropie.

Dimineață răcoroasă, dar fără ploi

Ziua a început cu valori scăzute ale temperaturii, cuprinse între 3 și 7 grade Celsius, mai ales în Transilvania și Moldova. În unele depresiuni, ceața a redus vizibilitatea, însă s-a risipit treptat până la orele prânzului. Cerul a rămas variabil, iar atmosfera s-a menținut calmă, fără precipitații semnificative, conform .

Soare și vreme plăcută în sudul țării

În București, Oltenia și Muntenia, vremea este deosebit de blândă pentru sfârșitul lunii octombrie. Cerul este senin spre parțial noros, iar temperaturile maxime ajung până la 18–20°C. Vântul suflă slab, iar aerul este curat și ușor cald la orele amiezii. Este o zi ideală pentru plimbări, activități în aer liber sau scurte excursii de weekend.

Temperaturile scad ușor în nord și centru

În Moldova, Transilvania și Maramureș, vremea este mai rece, dar stabilă. După o dimineață cețoasă, cerul s-a mai luminat, iar maximele termice ating 12–15°C. În zonele de deal, vântul adie slab, iar seara se anunță mai rece, cu valori coborâte până la 4–6°C.

Aer rece și vânt puternic la munte

La munte, toamna se face simțită din plin. Aerul este rece, iar vântul suflă moderat spre tare, în special pe crestele înalte. Temperaturile rămân scăzute, apropiindu-se de 0°C, iar în unele zone înalte se pot semnala lapoviță sau ninsoare slabă.

O seară de toamnă autentică

Spre seară, în toată țara, temperaturile vor scădea treptat. În sud se vor înregistra 8–10°C, iar în nord și centru chiar 3–5°C. Local se va forma ceață, în special în zonele joase, reducând vizibilitatea rutieră.

Așadar, vremea din 25 octombrie 2025 aduce o zi liniștită de toamnă, fără ploi importante, cu temperaturi plăcute în sud și aer rece în nord.