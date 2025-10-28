Vremea în România azi, 28 octombrie 2025

România traversează o nouă zi de toamnă rece și instabilă. Marți, 28 octombrie 2025, anunță slabe în majoritatea regiunilor, temperaturi scăzute și vânt moderat spre tare în sud și est. Spre seară, frigul se va accentua, iar cerul va deveni predominant noros în toată țara.

Vreme rece și ploi slabe în jumătatea nordică

În Transilvania, Maramureș și nordul Moldovei, ziua de marți aduce ploi trecătoare, mai ales dimineața și la începutul după-amiezii. Temperaturile maxime nu vor depăși 8–10 grade Celsius, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 0-2 grade în depresiunile intramontane. În zonele montane, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mari poate apărea și lapoviță sau ninsoare.

Vântul va sufla slab până la moderat, dar pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali rafalele pot depăși 60 km/h, amplificând senzația de frig.

Instabilitate atmosferică în sud și est

În Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, vremea va fi variabilă, cu înnorări temporare și averse izolate în cursul zilei. Maximele termice vor ajunge la 11-13°C, dar vântul de est va sufla moderat, cu intensificări temporare, mai ales în zona litoralului.

În București, meteorologii anunță cer variabil, cu posibile ploi slabe spre seară. Temperatura maximă nu va depăși 12°C, iar minima din timpul nopții va coborî spre 5°C.

Vestul țării: alternanță între soare și nori

În Banat și Crișana, ziua va începe cu cer parțial senin, dar spre orele prânzului pot apărea averse scurte și intensificări de vânt. Temperaturile se vor situa între 9 și 12°C, iar cerul va deveni noros după apus.

Final de zi rece, cu nori și posibile lapovițe

Spre seară, în toată țara, norii se vor extinde dinspre vest, iar temperaturile vor scădea brusc. În nord și centru, se vor înregistra minime de 0-3°C, în timp ce sudul și estul vor avea 4-6°C. În zonele montane, sunt posibile fulguieli izolate, semn că iarna își face simțită prezența.