Vremea în România pe 18 noiembrie 2025: Ploaie și răcire accentuată

Vremea în România pe 18 noiembrie 2025: Ploaie și răcire accentuată

18 nov. 2025, 08:33
Vremea în România pe 18 noiembrie 2025: Ploaie și răcire accentuată
Cuprins
  1. Instabilitate și ploi aproape peste tot
  2. Temperaturile scad semnificativ
  3. Contextul general: tendință de instabilitate pe termen lung
  4. Recomandări pentru ziua de azi

Astăzi, 18 noiembrie 2025, România se confruntă cu o vreme decisiv instabilă. Potrivit previziunilor meteo, în întreaga țară se vor semnala averse de ploaie, iar temperaturile se vor înscrie într-o scădere clară, de la valorile mai ridicate din zilele precedente.

Instabilitate și ploi aproape peste tot

Meteorologii avertizează că regimul pluviometric va fi ridicat în majoritatea regiunilor. Potrivit ANM, plouă frecvent, iar precipitațiile pot dura pe tot parcursul zilei. Zone precum Banat, Crișana, Moldova, Oltenia și regiunile montane sunt în mod special vizate pentru ploi aproape zilnice.

Temperaturile scad semnificativ

După o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât normal pentru această perioadă, vremea se răcește brusc în 18 și 19 noiembrie. În Banat, de exemplu, maximele se vor situa între 8 și 10 grade Celsius.

În București, termometrele arată minime de aproximativ +9°C și maxime diurne până la +15°C. Noaptea și dimineața, umiditatea va fi ridicată, iar probabilitatea de ploaie crește spre seară.

De asemenea, în județul Vâlcea (Băbeni), prognoza meteo indică temperaturi între +5°C și +11°C, cu cer noros și ploi preconizate pe tot parcursul zilei.

Contextul general: tendință de instabilitate pe termen lung

Prognoza pe termen mediu arată că instabilitatea meteo va persista până la finalul lunii noiembrie. ANM estimează nu doar ploi frecvente, ci și variații mari de temperatură. Aceste răciri bruște, urmate de perioade mai calde, vor marca un regim termic oscilant.

Temperaturile medii se vor apropia de mediile specifice pentru această perioadă sau pot fi ușor mai ridicate, în special în zonele montane.

Recomandări pentru ziua de azi

  • Dacă trebuie să ieși, ia cu tine o umbrelă sau o geacă impermeabilă: ploaia este probabilă pe arii extinse.
  • Pentru dimineață și seară, haine călduroase sunt o idee bună, având în vedere temperaturile mai scăzute.
  • Fiind o zi ploioasă, șoselele pot fi alunecoase: e bine să conduci cu prudență și să verifici starea vremii înainte de drum.
